郭文貴涉詐騙10億美元案　12控罪有9項成立　包括串謀敲詐勒索

外逃美國的中國商人郭文貴涉嫌詐騙10億美元（約78億港元）的案件，7月16日在曼哈頓的聯邦法院被宣判，他在被控的12項刑事罪名中有9項成立，其中包括串謀敲詐勒索，面臨數十年監禁。



3月15日，郭文貴在紐約出庭，不准保釋。（Jane Rosenberg / 路透社）

聯邦檢察官表示，郭文貴被指在2018年至2023年期間犯案，透過向社群媒體上的追隨者保證，如果跟隨他參與一系列投資和加密貨幣計劃，將不會損失金錢，從而籌集了超過10億美元。郭宣稱，其中一些項目是將用於挑戰中國政府。

檢方指出，郭文貴將錢花在了奢侈品上，包括新澤西州的一座豪宅、一輛林寶堅尼（Lamborghini）、一輛布加迪（Bugatti）和一艘遊艇等。在結案陳詞時，檢察官曾播放了郭文貴推銷投資的視頻，其中有幾段他戴著墨鏡站在遊艇甲板。

7月11日，檢察官Juliana Murray向陪審團表示，郭文貴以那些相信他的軟弱追隨者為目標。

在持續7週的審判中，郭文貴堅持不認罪。辯護律師將他描繪為熱心的異議人士，目的批評中共，「郭先生並不關心錢。」

郭文貴是於2023年3月被捕，之後一直被關押。他在美國期間，與前總統特朗普（Donald Trump）任內的白宮顧問班農（Steve Bannon）關係密切，二人並曾是商業夥伴。