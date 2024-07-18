女遊客猥褻酒神雕像又親又抱　意大利：或罰款+終身禁入佛羅倫斯

一名女遊客在意大利佛羅倫斯（Florence）被影到對一座雕塑做出不雅舉動，相片在社交網絡廣泛傳播引發爭議。美媒7月17日報道，當地政府指她涉嫌違反濫用文化遺產規定，一旦確認女子身份，將罰款及可能永久禁入佛羅倫斯。



相中可見女遊客用手搭住「酒神」巴克斯（Bacchus）雕塑，全身攀附雕塑，對雕塑「又親又抱」，更有相片顯示她躬身用下體貼近雕塑胯部，似在猥褻雕塑，網傳相片拍攝於上週末。

佛羅倫斯市長辦公室稱此舉為「模仿性行為」（Mimicked Sex），女子的舉動在社交平台也引發爭議，既有用戶批評，也有部份用戶持不同意見，認為巴克斯在羅馬神話中有掌管生育，相當於希臘神話中的迪安尼修斯（Dionysus），主張遊客此舉是「行為藝術」。

意大利近期受過度旅遊影響，有本地文物因此受到損害，6月3日有遊客用筆損害古跡。

在這張2024年6月3日發布的照片中，顯示一名遊客用黑色油性箱頭筆在意大利那不勒斯赫庫蘭尼姆古城（Herculaneum）城牆簽名塗鴉。這名遊客或將面臨大額罰款。（Carabinieri/Handout via REUTERS）

這座雕塑是16世紀雕塑家詹博洛尼亞（Giambologna，暫譯）創作的酒神巴克斯雕塑的複製品，原作現存於佛羅倫斯市中心的巴爾傑洛博物館（Bargello Museum）。