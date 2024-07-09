Windows系統下如何擷取影片畫面？內建功能教學　簡單6步驟完成

想要在 Windows 10 下擷取影片畫面，並轉存成圖片使用時，其實不太需要借助第三方工具。



Windows 10 就內建影片儲存為畫面的功能，且不僅不需要額外安裝應用程式，操作也十分簡單，還可以精準的指定時間軸，讓擷取的畫面不會模糊，實用性也更高，至於擷取出來的圖片解析度，則取決於影片的解析度。

如何 在Windows 下擷取影片畫面？

步驟 1：點選要擷取圖片的影片檔，並按下滑鼠右鍵，點選「開啟檔案」，再選擇「相片」。

（T客邦提供）

步驟 2：

在打開的影片檔上方，點選「影片修剪」。

（T客邦提供）

步驟 3：

在下方的時間軸中，找到想要擷取畫面的位置。

（T客邦提供）

步驟 4：

接著在時間軸的右邊，找到「儲存這個畫面」圖示。

（T客邦提供）

步驟 5：

選擇圖片要儲存的位置，並可以自訂檔名。

（T客邦提供）

步驟 6：

打開擷取下來的圖片檢查，預設為 JPG 檔案，解析度則取決於影片的解析度。

（T客邦提供）

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