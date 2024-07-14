操作系統大對決　Windows、macOS還是Linux　哪款最適合你？

在選擇電腦的時候，我們都會面對這樣一個難題，電腦既有Windows 操作系統，又有macOS操作系統，而大多數人不知道的是，還有Linux和其他多種操作系統，那麼作為普通用戶應該如何選擇呢？



普通用家該如何選擇作業系統？

+ 14

應用廣泛的Windows

Windows 是由微軟公司開發的操作系統，具有廣泛的用戶群體和豐富的軟件兼容性。它的界面友好，易於上手，適合大多數普通用戶。無論是日常辦公、娛樂還是進行一些輕度的創意工作，Windows 都能提供非常好的支持。

Windows的優點是軟件資源豐富，幾乎能找到各種類型的應用程序，而且操作簡單直觀用戶體驗好，同時對硬件的支持非常廣泛，不僅電腦上使用的是Windows，M1之前的MacBook也可以安裝Windows，很多其他設備甚至有的自動取款機使用的也是Windows。

Windows的缺點主要是系統可能有穩定性問題，也容易受到惡意軟件的攻擊，不過新的Windows已經穩定很多，而且自帶的防火牆已經比多年前好用多了。

美觀優雅的macOS

macOS是蘋果公司為其 Mac系列電腦開發的專有操作系統。它以其出色的穩定性、安全性和美觀的設計而聞名。macOS預裝在所有的Mac電腦上，也有很多喜歡動手的用戶將其安裝在和Mac硬件相同/相近的電腦上，而被稱為「黑蘋果」，原生的Mac就被對應地稱為「白蘋果」。

macOS的優點是系統穩定性高，運行流暢，和蘋果的其他硬件設備諸如iPhone，iPad等高度整合，可以更好地協作運行，同時還有優秀的創意軟件生態，可以滿足設計師，攝影師等創意工作者的需求。

不過macOS的缺點也非常明顯，硬件選擇不僅非常少，而且價格非常高，尤其是存儲的價格高到離譜的程度，另外軟件的兼容性相對較窄，很多專業性的軟件沒有macOS版本，不少遊戲也不支持macOS。

開源免費的Linux

Linux是一種免費使用和自由傳播的類Unix操作系統，和前面的Windows，macOS不同，Linux的源代碼是公開的，用戶可以通過網絡或其他途徑免費獲得，並可以任意修改。Linux其實是操作系統內核，我們一般說的是搭配套件的發行版，例如Ubuntu，CentOS，Fedora等等，安卓系統也是基於Linux內核的。

Linux的優點是高度可定製性，同時有很高的安全性，系統運行過程中極少出現崩潰，而且開源社區能及時發現和修復漏洞，再加上Linux免費使用，成本非常低。

不過Linux的缺點也非常嚴重，因為其安裝和配置比較複雜，而且操作方式和命令行界面顯得陌生，使得學習成本比較高，而且一些流行的軟件可能沒有 Linux 版本，或是功能不完整，再加上沒有官方的支持，對於普通用戶來說解決問題要困難得多。

除了這些操作系統之外，還有Unix，Chrome OS等等，但是這些操作系統的應用範圍較小，我們就不做贅述了。了解不同的操作系統之後，選擇起來就簡單多了，對於絕大多數用戶來說，選擇Windows可以用更低的學習成本享受到更好的體驗；視頻和影像工作者則適合用macOS發揮自己的創意；對於技術愛好者、開發者來說，Linux有着獨特的魅力，可以滿足在技術的海洋中探索的慾望。

延伸閱讀：4大顯示接口應用層面各不同 最佳視覺體驗會是HDMI還是DP？（點擊連結看原文）

+ 4

延伸閲讀：夏日重開冷氣前 洗濾網外多做1動作電費明顯有差 台電教你慳電（點擊連結看原文）

+ 4

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】