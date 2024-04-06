Windows 11更新卡在99%停住？微軟內建神器馬上解決：記得要重啟
撰文：T客邦
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微軟宣布 Windows 10 將在 2025 年 10 月終止支援，建議使用者儘快免費升級至 Windows 11，不過有時卻還是會發生，系統升級流程在進行到 99% 就停滯不動的狀況。
發生的原因主要與裝置內的部分元件或驅動程式有關，要找出問題所在不需要重新拆開電腦交叉測試，只要透過 Windows 內建的疑難排解功能，就能夠快速進行診斷並進行修復。
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步驟 1：在 Windows 11 的升級安裝過程中，偶爾會遇到卡在 99% 的靜止狀態。
步驟 2：此時可打開 Windows 10 的系統設定頁面，點選「更新與安全性」。
步驟 3：在左側項目選擇「疑難排解」並按下「其他的疑難排解員」。
步驟 4：選擇第一項的「Windpws Updates」並按下「執行疑難排解員」。
步驟 5：接著系統便會開始偵測問題所在，靜待檢測過程完成。
步驟 6：掃描完成後會列出發現的問題，以此例而言，只需重開機就能夠解決。
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