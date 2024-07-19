日本爆COVID-19感染潮「個案倍增」症狀似中暑　醫籲防免疫性肺炎

日本新型冠狀病毒感染的人數也快速增加，由於初期症狀疑似中暑，所以必須特別留意，也須注意後續可能出現「免疫性肺炎」。日本電視台稱日本確診人數連續9週增加，較6月急速倍增。



厚生勞動省統計，7月1日至7日這一週，日本全國定點醫療機構回報的確診宗數，約為每家醫療機構8.07宗。按全日本有約5,000家醫療機構推算，這代表每週大約有4萬宗新增個案。

全日本都道府縣的確診數均比上週增加：鹿兒島縣平均每間醫療機構的單週確診數超過20人，沖繩縣則是29.92人，逼近30人。

有醫護人員擔心，如個案續以現時的速度增加，該國醫療系統或會崩潰。

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日本東京一間診所的院長伊藤博道分析為何確診人數不斷增加，他說首先是新型變異株流行，再來則是今年異常炎熱。

伊藤稱，日本目前流行的是KP.3變異株，有高度傳染性，且由於是新型變異株，目前疫苗對其因心４效果較差，所以感染人數似乎正持續增加。

他說：「由於今年夏天異常炎熱，身體還沒有習慣高溫之前，就已經歷很多個猛暑日（最高氣溫攝氏35度以上），導致自律神經被打亂、食慾下降，免疫力也受到影響。」

伊藤稱，在他的診所也遇過出現發燒症狀、以為自己感染新冠的病人，但其實是中暑。「新冠肺炎和中暑的初期症狀都是發燒和倦怠，兩者十分相似。」

慎防出現免疫性肺炎

他稱，中暑時有些人會發燒，有些人不會，但這與感染新冠的初期症狀相似。中暑的後續症狀包括頭暈、四肢無力、意識障礙和嘔吐等，新冠肺炎則可能導致人有喉嚨痛、咳嗽、流鼻水和腹瀉。不過，單憑初期症狀，很難判斷是中暑還是感染新冠，所以他呼籲人們不要輕易自我判斷，建議前往求醫。

伊藤也提醒確診新冠帶來的「時間差」攻擊，指感染初期會出現病毒性肺炎，這是因為病毒攻擊肺部引起，很少會變成重症。

他說，在發病的第一週之後，很多病人會在第2、第3週出現免疫性肺炎。這並非病毒仍在攻擊肺部，而是免疫系統太努力攻擊殘留體內的病毒，所以引發炎症。免疫性肺炎症狀很強，痊癒所需時間也比較長。

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