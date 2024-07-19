曼谷酒店6死毒殺案調查中：疑兇手機藏照「寫滿中文」耐人尋味
撰文：聯合新聞網
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泰國曼谷愛侶灣君悅酒店於7月16日傳出6名外籍人士遭毒殺案件，初步研判死者都喝下了含有氰化物（山埃）的飲料，警方懷疑其中一名越南裔美籍死者Sherine Chong就是凶嫌，可能因債務問題行兇後自盡。根據馬來西亞華文媒體於7月18日轉述，警方在她的手機發現一張手寫中文信的照片，據稱每一句話都提到了「錢」。
《星洲網》轉述泰媒報道，該封中文信件是Sherine Chong手機裏的影像，還無法確認是她本人所寫或是從別處取得。但從翻拍影像可見，信上寫着「錢是我的僕人，我要它來就來，要它多就多，錢一直跟着我，因為我的能量強，能量越強，錢運越強，愛是世界最大的能量，錢最愛跟着愛走，我掌握愛的密碼，錢永遠跟着我…」。
泰國警方根據內容推測，這些文字可能跟某種信仰相關，與債務糾紛的案發原因無關。同時，另外5名死者並無相同信仰，暫不就此進一步追查。報道還指出，「Chong」並非越南姓氏拼法，更像是粵語或中國大陸南方方言「張」或「章」轉寫，推測她應該是越南華裔。
《光明日報》指出，Sherine Chong疑無力償還債主1000萬泰銖，於是以氰化物毒死5人後自殺。
據轉述，6名死者有借款人、貸款人和保證人。Sherine Chong據稱曾遊說其中一對夫婦在日本投資興建醫院，結果計劃泡湯，被控詐騙和欠債。6人一開始相約赴日談判，但因簽證問題而改來泰國，有關單位仍在調查Sherine Chong如何獲得氰化物。
泰國總理賽塔已下令徹查事件，以避免對旅遊業造成影響，他16日晚上到酒店視察：（按圖了解）
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