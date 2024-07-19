越共總書記阮富仲任上突然去世　接班人計劃接連失敗衝擊政局

2024年7月19日，越共中央總書記阮富仲去世。此前一天7月18日，越共中央政治局發布阮富仲健康狀況的通知，稱阮富仲接受健康治療，國家主席蘇林主持工作。同時7月18日越南黨和國家在醫院為阮富仲進行金星勳章授勳儀式。

從公布接受治療到在醫院倉促授勳再到去世，時間非常短暫。儘管阮富仲有健康問題不是秘密，阮富仲多年前就公開說自己身體不好，但是沒有人會料到阮富仲剛入院接受治療就很快去世。

政治核心任上突然去世衝擊政局

2011年、2016年、2021年三次當選越共總書記的阮富仲是越共中央十三年來名副其實的核心。革新開放後，越共總書記能夠連任是相當少的，在阮富仲之前，只有杜梅和農德孟獲得了連任。杜梅的連任發生於20世紀90年代中期，當時蘇聯解體後越南處於政治經濟危機之中，杜梅在這種背景下連任有穩定局勢的作用。農德孟在革新開放後對經濟社會發展立下了汗馬功勞，因此得以連任。阮富仲從2011年後一直擔任總書記，已經成為越共歷史上繼胡志明、長征和黎筍之後任期最長的最高領導人。如未去世阮富仲的任期將到2026年，現如今他去世相當於在任上突然去世。

今年5月剛剛上任的國家主席蘇林尚缺乏歷練。圖為2024年6月20日，俄羅斯總統普京和越南國家主席​​蘇林在越南河內主席府合照。（Reuters）

2018年9月越南國家主席陳大光也曾在任上突然去世，當年陳大光62歲，是感染一種罕見的嚴重病毒性疾病去世的，死前兩天仍在接見外賓。阮富仲和陳大光的情況並不相同，阮富仲生於1944年，現年80歲，身體不好是事實，一直在任也是事實。他去世實際上是政治大佬在任上工作到去世。一代領導核心、政治強人突然去世，帶給越南政局的衝擊是可想而知的。

阮富仲擔任總書記的過去十三年是越南經濟飛速發展的十三年，也是越南社會風雲激盪的十三年。阮富仲一生的功過可以從三個方面來窺測：穩定政局、反腐敗、接班人計劃。

穩定政局有功

在二十世紀前十年，越南的政治改革進展迅猛。從越南國會可以直接質詢越共中央政治局等權力核心機構到總書記差額選舉再到國會議員直選，可謂刀刀見血。但是經濟的飛速發展，政治改革的快速推進，導致了整個社會的自由化傾向非常嚴重，對越南的內政外交都形成了一定衝擊。

2014年中越南海對峙期間，中國海警船發射水泡驅趕越南船隻。（南海研究論壇）

在內部，在阮晉勇任總理時越南黨內一度出現了要求總理來兼任總書記的改革呼聲，顯示過分膨脹的政府權力開始企圖侵蝕黨權。對外，民族主義情緒蔓延，跟隨美國在南海問題上對華髮難有相當的市場。2014年越南民眾發動了連串對於中國的示威與抗議，被稱為排華暴動。

阮富仲在內部穩住了越共總書記和越共中央的權威，穩定了政治局勢。他2011年擔任總書記後，越南的政治趨向於保守化。較大的政治改革動作只有2016年通過的《全民公投法》。「差額選總書記」的做法在2011年越共十一大上就被取消，阮富仲三次當選總書記均是直接等額當選。原本已經選定接班人的阮富仲在2016年越共十二大上力爭連任，將被譽為改革派的時任總理阮晉勇踢出局。

此外，阮富仲力主將2014年前後越南發生的一系列事件定性為顏色革命，積極擁抱中國提出的「一帶一路」，在中共二十大後率先訪華，穩定了對華關係，在中美間採取靈活的外交政策。可以說，阮富仲成為越共核心的過程，本質上是穩定越南政局的過程，在這方面阮富仲的作為是值得稱讚的。

反腐譭譽參半

阮富仲自2016年開始在越南推行了轟轟烈烈的反腐敗鬥爭，力度非常大。兩任國家主席阮春福、武文賞，國會主席王廷惠，中央書記處常務書記張氏梅、常務副總理范平明、河內市委書記丁進勇和越共中央經濟部長陳俊英先後因涉腐敗被迫辭職。這七人均是越共中央政治局18名成員，其中5位是政治局排名前八位的重要成員。

阮富仲去世後，最初政治局委員排名前八位的僅蘇林和范明政依然在任。這樣的結果是反腐魄力巨大沒有禁區的結果？還是沒有管控住局面讓反腐敗摻入了權力鬥爭以致於逐步失控的結果？未可知。

現任越南國家主席蘇林此前長期擔任越南公安部長。圖為2018年10月，時任全國人大常委會委員長栗戰書在北京人民大會堂會見時任越共中央政治局委員、越南公安部部長蘇林。（新華社）

接班人計劃接連失敗

阮富仲2011年擔任總書記時已經67歲，第一任期結束時他已經72歲。接班人計劃在他2016年連任總書記時就已經浮出水面。越共十二大上，曾經留學蘇聯和阮富仲一樣是黨內理論家的丁世兄和當時的四駕馬車集體亮相，被認為是明顯的接班人。但是2017年8月，丁世兄身體健康出現狀況，開始長期休假治病。阮富仲的扶植接班人計劃第一次失敗。丁世兄之後，接替成為越共中央書記處常務書記的陳國旺成為阮富仲力推的第二個接班人。但2021年的越共十三大上，即使越共政治局為陳國旺啟動了年齡特殊例外程序，陳國旺也沒有得到中央委員會足夠的支持票，最終不得不退休。

武文賞接替陳國旺出任越共書記處常務書記後並沒有成為備受矚目的接班人，但在2023年被阮富仲提拔為國家主席後其接班人地位立刻凸顯，但最終在2024年3月因涉腐敗黯然下台。可以說，阮富仲的接班人計劃已經三次失敗。現任國家主席蘇林2010年晉升公安少將任公安部副部長，2016年開始擔任越南公安部長，在2024年5月成為國家主席之前並沒有特別高階職位的歷練過程。阮富仲為其護航僅僅兩個多月，他能否在阮富仲去世後穩住越共政局，有待觀察。

阮富仲以越共黨內理論家的身份統領越共十三年，對越南國家的穩定和發展起到重要作用。但作為一個在任上去世、對接班人沒有圓滿交代的政治家，這是一種遺憾。這種突然去世造成的不穩定局面，值得所有大齡仍然在任的、備受健康問題折磨的領導人警醒。