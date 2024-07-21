特朗普遇刺｜調查人員：槍手似乎無政治動機　或志在「夠轟動」

調查特朗普（Donald Trump，又譯川普）遇刺案的美國聯邦調查人員在進行了200多次盤問，並梳理了槍手的電話和互聯網搜索歷史後初步得出結論，認為槍手槍擊特朗普可能不是出於政治動機，更多是為了襲擊最引人注目的目標。



美媒根據執法人員的訪問和查案人員向國會所作簡報報道，20歲的槍手克魯克斯（Thomas Crooks）為人低調，沒幾個親密朋友，經常到射擊場練槍。克魯克斯從未表達強烈的政治看法，也足以顯示他行刺特朗普不是出於政治動機。

克魯克斯在網上除了搜索特朗普，也查找了拜登（Joe Biden）的資料，他的手機也存有兩黨其他知名人士的照片。他搜索了特朗普集會的地點，也查了即將召開的民主黨全國代表大會的地點。

調查人員推測，克魯克斯可能一直伺機要做一宗轟動的槍擊案，而特朗普舉行集會的地點離他的住家僅一小時車程，讓他有了最容易接近目標的機會。一名聯邦官員說，克魯克斯「在很多方面是成功的，因為他幾乎達成了幾十年來未有人得逞的一件事」，即行刺總統候選人。

特朗普遇刺：20歲槍手克魯克斯（Thomas Crooks）2020 年高中年鑑的照片。（Reuters）

克魯克斯也搜索了2021年射殺四名同學的密歇根州高中生槍手的資料，這種研究仿效對象的行為，也出現在其他嚴重槍擊案行兇者身上。

不過有別於大型槍擊案兇手，克魯克斯似乎志不在儘可能傷害更多的人，他的槍並沒指向群眾，而是瞄準特朗普。

圖為2024年7月18日，美國前總統特朗普在威斯康星州（Wisconsin）密爾沃基（Milwaukee）出席共和黨全國代表大會（RNC）。（Reuters）

執法人員在克魯克斯的車內發現了爆炸裝置，但不清楚他是否計劃引爆這個裝置來殺人或是轉移注意力。大型槍擊案行兇者往往會留下文字交代犯案動機，但當局至今未在克魯克斯住家或網上找到這方面的線索。

曾在美國聯邦調查局（FBI）擔任行為分析師的帕克特（Kathleen Puckett）指出，「獨狼」行兇者是執法當局面對的最棘手問題之一，調查克魯克斯的動機絕不可倉促，須查明個中所有細節。

本文獲《聯合早報》授權轉載

