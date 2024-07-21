泰國曼谷6屍案CCTV片曝光：疑兇超緊張　死到臨頭受害人懵然不知

有6名外國人7月16日被發現伏屍泰國曼谷愛侶灣君悅酒店（Grand Hyatt Erawan Bangkok Hotel）酒店客房內，遺體被驗出有氰化物（俗稱山埃）。酒店閉路攝錄鏡頭拍下包括疑兇在內6人活着的最後身影。5名受害人進入疑犯所租客房前，還不知這是一場「死亡鴻門宴」、最終竟會與疑犯共赴黃泉。

被警方列為疑犯的56歲女子Sherine Chong都已死在客房內。案中其他受害者包括55歲的Dang Hung Van、46歲的越南公民Thi Nguyen Phuong，她的丈夫、49歲的Hong Pham Thanh。此外還有47歲的Thi Nguyen Phuong Lan，以及37歲的Dinh Tran Phu（又名Phú Gia Gia）。

泰國曼谷愛侶灣君悅酒店（Grand Hyatt Erawan Bangkok Hotel）2024年7月16日發生6屍毒殺案，6人伏屍酒店客房內。圖為泰國警方發布包括疑兇在內、死在客房的6名外國人遺照。

Sherine Chong生前說服案中部份死者投資一個日本醫院項目，但他們最終損失約1000萬泰銖（約214.9萬港元）。

《每日郵報》18日引述酒店員工稱，身穿花裙的疑犯看來緊張焦慮。圖為她生前最後身影被酒店升降機的閉路攝錄鏡頭拍下。

泰國曼谷愛侶灣君悅酒店（Grand Hyatt Erawan Bangkok Hotel）2024年7月16日發生6屍毒殺案，6人伏屍酒店客房內。閉路電視拍下疑兇活着的最後身影。身穿花裙、身在電梯內的她看來焦慮不安。

死亡約會 有入無出

死者介乎37至56歲，包括越南人與越南裔美國公民，他們最後一次被人看到還活着是在周一下午、酒店職員將食物被送到客房時。

受害人進入案發現場前，也是租住同一酒店的其他房間，之後一同搬到疑犯的房間，即502號房。

酒店職員供稱，疑犯15日先是單獨待在502號房內，等待其他5人抵達，她透過客房服務點餐，叫來食物與茶，但之後拒絕酒店員工在房內為她泡茶，指會由自己來準備。

泰國曼谷愛侶灣君悅酒店（Grand Hyatt Erawan Bangkok Hotel）2024年7月16日發生6屍毒殺案，6人伏屍酒店客房內。閉路電視拍下幾名受害人活着的最後身影。他們最終被疑兇毒殺，沒能活着離開這個客房。

泰媒引述送餐的酒店員工指，當時見到疑犯獨自在房間內，好像心事重重，一臉嚴肅，沒有笑容。

閉路電視畫面顯示，其他5人之後陸續抵達，15日下午2時17分後，就沒有人離開過房間，一直至16日下午酒店職員發現6人在房內身亡。

泰國曼谷愛侶灣君悅酒店（Grand Hyatt Erawan Bangkok Hotel）2024年7月16日發生6屍毒殺案，6人伏屍酒店客房內。閉路電視拍下酒店職員將食物送到案發客房。

疑兇焦慮不安 客人神色從容

越南媒體取閱得到的閉路電視影片顯示，5名受害者進入客房一刻神色自若，對於自己將面臨的悲慘命運一無所知。

警方稱在16日下午5時許接報，一名酒店員工在酒店5樓的房間內，發現分別為3男、3女的6名死者，房間從內部鎖上，估計他們死去至少24小時。現場沒有搶劫、打鬥跡象，警方初步斷定不涉自殘，而是有人造成今次事件

泰國總理賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）已下令徹查事件，他16日晚上到酒店視察。

2024年7月17日，泰國警方在新聞發布會上向傳媒展示酒店房內的平面圖（Reuters）

案件料涉債務 非集體自戕

調查指揮官提拉德（Theeradet Thumsuthee）稱，警員17日向其中一名受害人的女兒及其他目擊者錄取口供之後，認為案件涉及債務問題，沒有其他可能。罪魁禍首是6名死者其中之一，因為有任何其他人入過客房。

法醫警察局長代龍（Trairong Piwpan）表示，案中人士集體自殺可能性不大，因一些受害者已為他們的行程做安排，例如預約了導遊和司機。

他補充說，屍體並非集中在同一個地方——有些在睡房，有些在客廳——這表明他們不是故意服毒以及等待毒發死亡。

「第7人」不涉案

警方稱，案中有一名死者（被稱為「第6人」）並沒出現在酒店的入住登記記錄。警方仍在調查中，亦未公布此人的姓名。

案中還有1人已在酒店入住登記記錄，卻沒有現身，警方在談論案情時稱此人為「第7人」。警方指此人是其中一名死者的手足，在7月10日已離開泰國，亦不涉案。

最後一餐內容曝光

警方稱，酒店清潔工16日下午前來整理一個位於5樓的客房時發現屍體，之後報警。

曼谷大都會警察首長桑沙旺（Thiti Saengsawang）指出，浴室中有被動過的茶、能量飲料、蜂蜜，警方在飲品中檢驗到可疑物質和死者的DNA。警方在杯底發現某種粉末。房內一瓶瓶裝水已打開，剩下約三分二。

調查人員認為，氰化物很可能存在於用於盛載茶飲的銀色保溫瓶中。

他補充說，那些飲料是在當地時間15日下午2時之前點送到房間。

案發客房「房客」訂購的食物沒有被動過的迹象。那些餐點包括炒飯、炒菜及冬蔭功湯，部份蓋着食物的保鮮紙都還未掀開，警方正檢驗它們是否有毒。

2024年7月16日，曼谷一間酒店職員發現有6人伏屍房內，房內有還未吃完的食物（泰國警方）

兩人曾試圖爬出去求救

警方在房間內餐桌旁發現4具屍體、睡房內發現2具屍體。

泰國警方稱，有屍體被發現的客房是從裏面被鎖上的。

此外，調查人員還發現那些死者行李都已收拾好放在門口，看來他們是準備離開。

調查人員稱，沒證據顯示現場發生過打鬥或搶劫。調查人員在其中一具屍體上發現唯一一個傷口，推測可能是他倒地後撞到硬物所造成的擦傷。

馬來西亞《光明日報》17日引述泰國警方稱，相信疑兇將山埃加入茶、能量飲料、蜂蜜等飲品。死亡的6名房客中，2人生前試圖爬出客房求救但失敗。

▼泰國調查人員認為，氰化物很可能被加進用於盛載茶飲的銀色保溫瓶：

2024年7月16日，曼谷一間酒店職員發現有6人伏屍房內，圖為房內茶杯。（泰國警方）

2024年7月17日，泰國警方在新聞發布會上向傳媒展示酒店房內茶杯的圖片，據警方指，在房內茶杯發現山埃的痕迹（Reuters）

知名化妝師陪死

越南快訊（VnExpress）16日晚上報道，其中1名遇害者是越南知名化妝師Phu Gia Gia，其母親Tuy表示，得知兒子在曼谷過世後，她和家人都非常難過。

58歲的Tuy指出，她從兒子的朋友、同事和曾共事的演藝界朋友那裡得知這個可怕的消息，她和丈夫對兒子的死訊深表震驚。

她補充道：「看到泰國警方在網上發布的訊息和文件後，我們深感震驚，無法接受37歲兒子在泰國去世的事實。」

Tuy指出，兒子Phu Gia Gia曾告知家人，他將前往泰國公幹3日，但沒有透露同行的旅伴。他12日離開家，原本預計14日回家。然而，14日中午，當Phu Gia Gia的父親打電話給兒子確認他的回家時間，兒子提到他的工作還沒有完成，他將在15日回程。自此，家人就與他失去了聯繫。

來自中部沿海城市峴港的Phu Gia Gia 原名 Tran Dinh Phu，從事化妝師近20年。他曾與許多名人和選美佳麗合作。

Phu Gia Gia的母親Tuy透露，Sherine Chong自稱是杜拜億萬富豪的妻子，她每次出行都會高薪聘請Phu Gia Gia隨行，為她提供化妝服務。