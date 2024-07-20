泰國曼谷6屍案：疑犯自稱杜拜富婆　「陪死」化妝師曾隨她訪香港

泰國曼谷愛侶灣君悅酒店（Grand Hyatt Erawan）7月16日發生6死毒殺案，警方懷疑死者中的56歲越南裔美籍女子Sherine Chong向其他人投毒後自盡。同樣遇害的化妝師Phu Gia Gia的母親Tuy透露，Sherine Chong自稱是杜拜億萬富豪的妻子，她每次出行都會高薪聘請Phu Gia Gia隨行，為她提供化妝服務。



據亞洲新聞台報道，Phu Gia Gia是越南峴港著名的化妝師，他過去曾為不少藝人、選美比賽，以及時裝週服務。Tuy表示，Phu Gia Gia經常會到國外工作，還會定期去曼谷出差。一名峴港婦女將Phu Gia Gia介紹給Sherine Chong後，就多次陪同Sherine Chong到香港、泰國去，在旅行期間替Sherine Chong化妝。

Sherine Chong長期聘請越南化妝師Phu Gia Gia擔任她旅行時的化妝師。（facebook）

Tuy告訴記者，Sherine Chong開出的薪資很高，Phu Gia Gia每次出行就能獲得5000美元的報酬，不過Phu Gia Gia曾提及這位客戶「非常難搞」，在聘用他前還要先諮詢過香港的風水師，評估他是否適合擔任Sherine Chong的化妝師。

Tuy在採訪中悲痛指出，她與丈夫至今都無法接受兒子在泰國去世的事實。

Phu Gia Gia從來不喝酒，也不喝茶和咖啡，他旅行的時候都會自己買瓶裝水喝，沒想到現在居然被人下毒在茶水中死去，真的太可怕了！我的兒子沒有做錯任何事，為什麼這些人要下毒害死他？ Tuy

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