拜登退選｜前一晚仍堅持出選　態度急變白宮職員震驚

美國總統拜登（Joe Biden）7月21日突然宣布結束競逐連任，自6月27日首場電視辯論被指表現不佳，他逾3星期以來一直堅拒退選，近日更確診新冠病毒，目前仍在家中等待康復。據知情人士透露，截至20日晚間，他仍稱表示將按計劃出戰，但21日下午告訴高級幕僚，他決定退出。不過，暫未知他態度急變的原因。



圖為2024年2月3日，美國總統拜登（Joe Biden）在家鄉特拉華州（Delaware）威爾明頓（Wilmington）拉票時，副總統賀錦麗（Kamala Harris）發表講話。（REUTERS/Joshua Roberts/File Photo）

路透社引述匿名消息人士稱，前一晚仍是一切都在全速前進。至21日下午1 時45分左右，總統告訴他的高級幕僚，他改變了主意。消息人士稱，這項決定讓許多白宮工作人員措手不及，部份人感到震驚。

團隊數小時前仍否認退選

報道又稱，在拜登透過社交平台X發布消息前幾個小時，拜登競選團隊仍否認他計劃退選。其副競選經理霍士（Quentin Fulks）早上仍向美國全國廣播公司（MSNBC）表示，「我認為繼續試圖煽動這種說法是錯誤的。」

2022年12月22日，時任眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）在國會舉行最後一次每週例行記者會。（Reuters）

81歲的拜登因再次確診新冠病毒，目前仍在家中等待康復。此前幾個星期，黨內要求他退選的聲浪持續高漲，近日有消息指他對眾議院前議長佩洛西（Nancy Pelosi）特別惱火，拜登的顧問認為對方正在策劃「逼宮」行動。

據指也曾私下勸退的參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer），21日讚揚拜登決定，指他再次把國家、政黨和人民的未來放在第一位。

拜登6月27日出席與特朗普舉行的首場大選辯論，但被指表現差勁。逾3星期以來，民主黨內國會議員、州長及捐款人等，分別公開或私下向他施壓，要求他退出競選。