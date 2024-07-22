韓國連續2天邊境全線對朝鮮開啟「大聲公」廣播

由於朝鮮向韓國投放垃圾氣球，韓國軍方連續兩天對朝實施擴音喊話，試圖通過播送朝境內尚不為人知的訊息，動搖民心。



韓聯社報道，朝鮮星期天（7月21日）上午向韓國投放垃圾氣球後，韓國軍方當天下午1時起（香港時間中午12時起）在前沿全線地區全面啟動對朝擴音喊話。星期一（22日）早上，韓軍連續第二天進行對朝擴音喊話，預計將持續到晚上10時。

報道稱，韓軍喊話內容包括朝鮮外交官棄朝投韓，以及朝軍在韓朝非軍事區北側一帶進行埋雷工作時因爆炸導致士兵死亡等消息。鑑於朝鮮信息傳播控制嚴格，韓軍此舉旨在傳播這些在朝境內尚無人知的訊息，動搖民心。

圖中組合照片在2024年6月2日發放，顯示韓國仁川不同地方出現據信是朝鮮放飛過來的氣球，氣球上載有各種物品，包括看起來像是垃圾的東西。（韓聯社 via Reuters）

據報道，朝鮮星期天晚上8時暫停投放垃圾氣球，到星期一仍未重啟，分析認為，這可能是擴音喊話向朝施壓起了作用，也可能是朝鮮出於風向和降雨量等氣象條件做了考量。

韓軍消息人士說，雖然朝鮮暫停投放垃圾氣球，但韓軍星期一仍會持續喊話。如果朝鮮重啟垃圾氣球投放行動，或者發起其他挑釁，韓軍將同時啟用移動式、固定式擴音設備進行喊話。

2016年1月8日，鏡頭下韓國士兵在位於韓國漣川郡的軍事基地工作室，運作設於邊境附近的擴音器。2016年1月7日，韓國宣布將恢復邊境揚聲器的廣播。2015年8月，韓國士兵在非軍事區被地雷炸傷時，韓國曾啟動擴音器廣播，朝鮮則威脅要攻擊擴音器。（Getty）

韓軍在前沿地區設有40台擴音器，其中24台為固定式，16台為移動式。

據韓國聯合參謀本部稱，朝鮮星期天向韓國投放500多個垃圾氣球，其中240多個落在京畿道北部和首爾等地。裏面大部份填充物為廢紙，尚未發現有害物質。

本文獲《聯合早報》授權轉載

