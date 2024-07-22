挑戰賀錦麗第一人是他？美國民主黨倘「擇帥」曼欽放風稱考慮

美國總統拜登（Joe Biden）在美國時間7月21日宣布退選，稱支持副手賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）角逐。但民主黨有可能再舉行「閃電初選」。據一名顧問透露，西維珍尼亞州（West Virginia）參議員曼欽（Joe Manchin）正在考慮重新加入民主黨，角逐民主黨總統候選人提名。



彭博社報道，美國總統拜登7月21日宣布退選後，曼欽的前通訊主管科特（Jonathan Kott）說，曼欽正在認真考慮以民主黨身份競選總統，但沒有透露有關曼欽計劃的更多信息。

下個月就將年滿77歲的曼欽目前是無黨籍政治人物，自2010年成為西維珍尼亞州聯邦參議院議員。他也是首個表示有意挑戰副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）的民選官員。

針對美國前總統特朗普（Donald Trump）的槍擊事件在當地時間2024年7月13日發生後，美國總統拜登（Joe Biden）和副總統賀錦麗（Kamala Harris）14日現身白宮。拜登準備就競爭對手遇刺受傷發表聲明。（REUTERS/Nathan Howard/File Photo）

2005年至2010年，曼欽擔任西維珍尼亞州州長。他曾是民主黨人，但持中間派立場，常與右派共和黨在各種議題上合作，並抵制拜登政府的重建美好法案。2024年5月，曼欽退出民主黨。

2020年12月1日，參議員曼欽（Joe Manchin）、參議員卡西迪（Bill Cassidy）和眾議員亞普頓（Fred Upton）在華盛頓特區的國會山與由民主黨和共和黨議員組成的跨黨派小組站在一起，宣布一項新冠肺炎經濟救濟法案的提案。（Getty）

報道稱，如果曼欽競選總統，將面臨一場艱苦的戰鬥。59歲的賀錦麗已獲得拜登的支持，並迅速動員黨內重要成員支持她的競選。曼欽幾乎不可能拉攏支持拜登的民主黨代表，從賀錦麗轉向他的陣營。

科特說，曼欽將於22日在保守派媒體霍士新聞（Fox News）接受採訪。這將是他在拜登宣布退選後，首次露面。

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