挑戰賀錦麗第一人是他？美國民主黨倘「擇帥」曼欽放風稱考慮
撰文：聯合早報
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美國總統拜登（Joe Biden）在美國時間7月21日宣布退選，稱支持副手賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）角逐。但民主黨有可能再舉行「閃電初選」。據一名顧問透露，西維珍尼亞州（West Virginia）參議員曼欽（Joe Manchin）正在考慮重新加入民主黨，角逐民主黨總統候選人提名。
彭博社報道，美國總統拜登7月21日宣布退選後，曼欽的前通訊主管科特（Jonathan Kott）說，曼欽正在認真考慮以民主黨身份競選總統，但沒有透露有關曼欽計劃的更多信息。
下個月就將年滿77歲的曼欽目前是無黨籍政治人物，自2010年成為西維珍尼亞州聯邦參議院議員。他也是首個表示有意挑戰副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）的民選官員。
2005年至2010年，曼欽擔任西維珍尼亞州州長。他曾是民主黨人，但持中間派立場，常與右派共和黨在各種議題上合作，並抵制拜登政府的重建美好法案。2024年5月，曼欽退出民主黨。
報道稱，如果曼欽競選總統，將面臨一場艱苦的戰鬥。59歲的賀錦麗已獲得拜登的支持，並迅速動員黨內重要成員支持她的競選。曼欽幾乎不可能拉攏支持拜登的民主黨代表，從賀錦麗轉向他的陣營。
科特說，曼欽將於22日在保守派媒體霍士新聞（Fox News）接受採訪。這將是他在拜登宣布退選後，首次露面。
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