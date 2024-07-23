香港女子泰國曼谷遭「連捅9刀」慘死　男友疑涉殺人被捕

泰國媒體7月20日稱，曼谷市7月18日發生一宗駭人的謀殺案件，被害者是年僅24歲的香港女子Gwendoline Cretton。



據目擊者及監控錄像顯示，7月18日下午6時15分左右，從Gwendoline Cretton的住所內突然傳出女子慘叫聲，引起鄰居的注意。

隨後，一名男子（後經確認爲Gwendoline的男友Wai，同爲港人）與另外2人被閉路攝錄鏡頭捕捉到，他們將Gwendoline從住所抬出並離開現場。

2024年7月18日，一名24歲的香港籍女子Gwendoline Cretton在曼谷身中9刀遇害。（泰國第八頻道新聞截圖）

這一系列舉動迅速引起警方的懷疑，警方初步判斷這是一宗謀殺案。

警方在接報後立即介入調查，並在隨後不久將Gwendoline的男友Wai逮捕歸案。

在審訊初期，Wai堅稱Gwendoline是自殺身亡，但警方在仔細勘查現場並調閱監控錄像後，發現多處疑點，認爲案件存在他殺可能，因此決定對Wai進行深入調查。

2024年7月18日，一名24歲的香港籍女子Gwendoline Cretton在曼谷遇害，CCTV拍攝到她在遇害前遛狗的情況。（泰國32電視台截圖）

據了解，Gwendoline在案發當日下午5點半左右還在住所附近遛狗，表現一切正常。然而不久後她遭遇不幸。警方確認Gwendoline身中9刀，死狀淒慘。