普京斡旋土耳其與敘利亞總統會面？　克宮：支持土敘改善關係

土耳其報紙章7月22日稱敘利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad）將與土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）在莫斯科舉行會談。俄羅斯克里姆林宮23日回應稱，俄羅斯希望看到土耳其和敘利亞改善關係。



土耳其《每日晨報》（Daily Sabah）7月22日引述一位不願透露姓名的知情人士的話稱，這樣的會議可能會在8月舉行，俄總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）將斡旋舉行會談。

俄羅斯親密盟友巴沙爾在7月稱，只有兩國能夠聚焦於他口中所指、土耳其支持的恐怖主義活動，以及土耳其軍隊從敘利亞領土撤軍等核心問題，他才會與埃爾多安見面。

俄敘首腦會談：圖為2023年3月15日，俄羅斯總統普京（右）與訪俄的敘利亞總統巴沙爾（左）在莫斯科克里姆林宮會面。（Reuters）

當被問及埃爾多安與巴沙爾即將在俄羅斯首都舉行會議的可能性時，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「促進土耳其和敘利亞代表之間在各級進行某些接觸的問題確實已提上議程。許多國家，當然還有俄羅斯作為在該地區發揮重要作用的國家，都有興趣幫助兩國建立關係。這對整個地區來說非常重要。」

佩斯科夫並未確認是否會在莫斯科舉行會議，並表示目前無法提供更多有關這議題的資訊。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）2023年9月4日在俄羅斯索契舉行會談後一同會見記者。（土耳其總統新聞處/Handout via REUTERS）