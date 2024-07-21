特朗普遇刺｜美國特勤局改口承認　曾拒絕加強保安要求

美國前總統﹑共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月13日遇刺後，特勤局（US Secret Services）隨即否認曾拒絕特朗普團隊增加保安請求的傳聞。特勤局發言人20日突然改口風承認，過去2年曾拒絕特朗普團隊增加保安的要求，但不包括13日的競選活動。



特朗普遇刺後，負責保護前總統及總統候選人的特勤局成為眾矢之的。

共和黨人指控，特朗普卸任後，其陣營屢次提出加強保安的要求遭特勤局拒絕。特勤局發言人古列爾米（Anthony Guglielmi）14日斷言否認指控，指特朗普方未有提出相關要求。

《紐約時報》20日報道，古列爾米突然改口風，指特勤局確實曾經拒絕特朗普團隊提出部份增加聯邦保安資源的請求，但相關請求並非針對13日的遇刺事件。

前總統特朗普2024年7月13日遇刺，特勤局人員蜂擁而上包圍並護送他離開。(Reuters)

古列爾米在向《紐約時報》提供的聲明中強調，聯邦機構的工作環境充斥不斷變化的威脅。在特勤局無法提供額外保安資源的情況下，會為特朗普競選活動增派州或地方執法部門人員，或變更保安計劃降低特朗普的安全風險。

古列爾米重申聯邦部門資源有限，能夠動員的資源不多。他指特勤局多年來都人手緊張，在選舉期間保安工作更為繁重，人手短缺問題更為嚴重。

美國特勤局（US Secret Services）局長奇特爾（Kimberly Cheatle）官方肖像。（美國特勤局官方網站）

特勤局今次突然「改口風」勢必引來更猛烈的批評，將於22日出席眾議院監督與問責委員會（House Committee on Oversight and Accountability）聽證會的局長奇特爾（Kimberly Cheatle）或面對更大的質疑聲音。