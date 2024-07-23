特朗普遇刺｜特勤局長承認數十年來最嚴重失誤　但堅拒下台

美國特勤局局長奇特爾（Kimberly Cheatle）7月22日出席眾議院監督委員會的聽證會，承認前總統特朗普（Donald Trump）13日遭遇槍擊案，是特勤局數十年來最嚴重失誤，她為保安疏失負全責，但堅拒辭職下台。



切特爾承認，當日在事發前接獲2至5次有關可疑人士的通報，但強調當時僅列為「可疑」而非「威脅」，否則不會讓特朗普走上舞台。

她表示，為特朗普提供的維安在競選之前已經升級，並且隨著風險發展而持續提高。 她拒絕回應有關槍擊當日的維安計劃，稱仍在內部調查，包括20歲槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）為何能走上案發樓頂，以及為何天台上未安排特工。

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共和黨及民主黨均有眾議員要求她下台，但奇特爾自稱：「我認為自己是目前領導特勤局的最佳人選。」她又強調，特勤局將採取糾正行動，以確保同類事件永遠不會再次發生。

民主黨眾議員康諾利（Gerry Connolly）指出，槍擊事件突顯國家政治緊張局勢加劇，以及日益分裂。他直言，對奇特爾繼續領導特勤局的能力失去信心。