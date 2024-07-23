特朗普遇刺｜美媒：美國特勤局長請辭

包括美國「微軟-全國廣播公司」（MSNBC）在內美媒7月23日引述消息指，美國特勤局局長奇特爾（Kimberly Cheatle）就前總統特朗普（Donald Trump）遇刺案請辭。



奇特爾22日出席眾議院監督委員會的聽證會，承認前總統特朗普（Donald Trump）13日遭遇槍擊案，是特勤局數十年來最嚴重失誤，她為保安疏失負全責，但堅拒辭職下台。

美國特勤局局長奇特爾2024年7月22日出席眾議院監督委員會的聽證會。（Reuters）

她承認，當日在事發前接獲2至5次有關可疑人士的通報，但強調當時僅列為「可疑」而非「威脅」，否則不會讓特朗普走上舞台。

奇特爾表示，為特朗普提供的維安在競選之前已經升級，並且隨著風險發展而持續提高。 她拒絕回應有關槍擊當日的維安計劃，稱仍在內部調查，包括20歲槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）為何能走上案發樓頂，以及為何天台上未安排特工。