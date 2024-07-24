強颱風格美｜暴雨致菲律賓13死60萬人疏散 首都宣布進入災難狀態
撰文：王海
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強颱風格美（Gaemi，又譯凱米）吹襲菲律賓，暴雨令首都馬尼拉多區水浸，還引發洪水及山泥傾瀉，全國多地受災。馬尼拉7月24日宣布進入災難狀態，全市停工停課。
菲律賓國家氣象局24日指，格美最大持續風速為每小時155公里，風速可達每小時190公里，正朝着台灣方向移動。
法媒引述菲律賓天氣預報員Glaiza Escullar表示，馬尼拉過去24小時的降雨量超過200毫米。預計25日將有更大暴雨。暴雨令馬尼拉各區水浸，街道亦變成「滑水道」。
暴雨引發洪水，菲律賓黎剎省（Rizal）一當地居民被水沖走，眾人趕來施救。
暴雨引發洪水一當地居民被水沖走
菲律賓國家減災委員會（National Disaster Risk Reduction and Management Council，NDRRMC）指，雖然格美並未在群島登陸，但帶來暴雨，過去5天引發至少10宗山泥傾瀉和洪水，造成至少13人死亡、60萬人被疏散，其中3.5萬人被送往緊急避難所。
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