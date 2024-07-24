強颱風格美｜周四橫過台灣移向福建　下沉氣流為華南帶來酷熱天氣

天文台今日（24日）表示，強颱風格美在正午12時，集結在台北之東南約190公里，預料向西北移動，時速約15公里，移向台灣北部。



格美外圍下沉氣流，會在明日（25日）繼續為華南地區帶來酷熱的天氣，高溫亦可能觸發雷雨。明日最高氣溫為酷熱的34度，分區氣溫在上水將飆升至37度，流浮山、打鼓嶺和大埔都升至36度。



格美會在今晚及明日橫過台灣北部並移向福建。天文台今早表示，若其路徑以「先西後北」發展，本港或要發出一號戒備訊號。



受颱風格美下沉氣流影響，本港周三、四將會酷熱。（資料圖片）

天文台表示，強颱風格美的外圍下沉氣流正為華南帶來酷熱的天氣。正午12時，格美集結在台北之東南約190公里，預料向西北移動，時速約15公里，移向台灣北部。

台灣中央氣象署今日上午11時30分發布格美颱風為強烈颱風，多地狂風暴雨，全台灣停工停課。

內地中央氣象台在今晨，已把格美升級為超強颱風，成為今年來首個超強颱風，格美雲體龐大，中心密實，結構不對稱，隨著強度進一步增強，將成為今年來的西北太平洋風王。

按照格美的路徑，對台灣影響時段為24至25日；對福建、浙江影響為25至26日；江西、安徽為26至27日；河南、山東27日；河北、北京、天津27至28日；遼寧吉林28至29日。

本港天文台表示，在格美會在今晚及明日橫過台灣北部並移向福建，同時南海北部的西南氣流會轉趨活躍，本周五（26日）及周末廣東沿岸驟雨增多及有幾陣狂風雷暴。一道廣闊低壓槽會在下周初為南海北部及華南沿岸帶來大驟雨。

天文台在分區預測，明天（25日）上水仍會飆至37度。（天文台圖片）

本港今日下午部分時間有陽光及酷熱，今晚大致多雲，吹和緩偏西風，今晚離岸風勢清勁。展望明日（25日）日間仍然酷熱，稍後及本周五風勢較大，本周五及周末驟雨增多及有雷暴。

分區氣溫方面，今明兩日上水最高將飆至37度，流浮山和打鼓嶺都有36度；大埔就在明天升至36度。

未來九天天氣預測。（天文台圖片）

未來九天天氣方面，明日最高氣溫為34度，部分時間有陽光及酷熱，稍後局部地區有驟雨及狂風雷暴。周五至日（26至28日）將有幾陣驟雨及狂風雷暴。