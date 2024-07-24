颱風格美｜台灣超市淪陷「肉類、甜品」被掃清光　網民：商人笑爛

台灣中央氣象署持續針對格美颱風（台稱「凱米」）發布海上陸上颱風警報，暴風圈已經進入台灣陸地，並且涵蓋台灣鄰近的各海域，提醒台灣本島、澎湖、馬祖民眾做好防颱準備。事實上，不少民眾在昨（23）日看到新聞後，就趕緊到超市補貨，沒想到肉類、甜品等幾乎被掃光，有網友更傻眼直呼：「颱風而已，搞得好像世界末日！」



全台大部分縣市今停班停課，不少民眾聞訊，擔心商家暫停營業，昨日直衝超市先行囤貨。一名女網友在臉書社團《路上觀察學院》分享全聯貨架的照片，只見生鮮肉類全被消費者掃光，她也不解表示：「是說肉類關颱風X事？」

聯合報記者昨晚實際至新竹百貨觀察，也發現不少民眾下班後就來搶購泡麵、甜食。（聯合報授權使用／記者黃羿馨攝）

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網友也紛紛貼出自家附近超市的戰況：

「颱風才一天，買了一整周的菜，先把粽子吃完吧」

「颱風天要幹嘛，當然是燙火鍋」

「颱風還沒來就先漲價一波，然後還被掃貨一波，商人根本笑爛」

「因為颱風出門吃飯也不方便，叫外送也不便宜，買一些，這三天隨便度過也很方便，一個家庭買一點，架上很快就空了」。



事實上，《聯合報》記者昨晚實際至新竹百貨觀察，也發現不少民眾下班後就來搶購泡麵、生鮮蔬菜等物資，約莫晚間8點，架上蔬果、肉類、雞蛋全被掃購一空。

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