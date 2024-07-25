奧運開幕禮：Celine Dion與Lady Gaga或合唱　法國天后獲總統力撐

巴黎奧運開幕禮香港時間7月27日凌晨1時30分舉行，法國與美國傳媒界24日先後傳出消息，指加拿大歌后莎蓮迪安（Celine Dion，又譯席琳迪翁）將復出，夥拍美國天后Lady Gaga在典禮上合唱法國名曲。其他盛傳有份表演的歌手還有法國天后中村阿雅（Aya Nakamura），但她因移民身份在網上遭種族主義留言霸凌，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）發聲聲援這位歌手。



法國記者Thierry Moreau 24日在社交網站發文指，莎蓮迪安將聯同Lady Gaga在巴黎奧運開幕禮上合唱已故法國傳奇女歌手Édith Piaf的經典名作《La Vie En Rose》。

美媒TMZ隨後也刊出報道，同樣指這兩位女歌手會在儀式上合唱該法國名曲。

如若成真，這將是莎蓮迪安患上罕見疾病僵硬人症候群（Stiff-Person Syndrome）後，時隔逾4年再度公開獻唱，也是她再次在奧運開幕禮表演，1996年美國亞特蘭大奧運，莎蓮迪安在開幕禮上演唱主題曲《The Power Of The Dream》。

↓ Lady Gaga曾在2018年電影《星夢情深》翻唱《La Vie En Rose》↓

莎蓮迪安23日被媒體拍到進出巴黎的酒店，就有傳聞她會在開幕禮上演出。她24日在其個人社交帳號上載遊覽巴黎羅浮宮的照片，有許多網民留言歡迎她的歸來。

同樣盛傳會在開幕禮上演唱的歌手也包括法國天后中村阿雅，但自傳出她會在開幕禮上演唱的消息後，她就飽受網絡上的種族歧視言論霸凌。

中村阿雅原名Aya Coco Danioko，是來自非洲的移民，現年29歲的她生於西非國家馬里（Mali），在嬰孩時期隨家人移民法國，長大後憑歌曲《Djadja》走紅，光是在YouTube就有近10億次播放。她並非日本人，選擇以藝名中村阿雅在歌壇發展，名字源於美劇《英雄》（Heroes）內的角色中村廣。

中村阿雅的移民身份讓她遭受質疑，法國檢方3月宣布就事件中的種族主義欺凌問題展開調查。

法國總統馬克龍4月對中村阿雅的遭遇表示震驚，並支持她在開幕禮上演唱。