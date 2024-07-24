巴黎奧運｜Celine Dion為開幕禮復出演唱？ 美媒：一首歌酬1560萬

巴黎奧運開幕禮將在香港時間7月27日（週六）凌晨1時30分舉行，外界關注有哪些表演嘉賓，患上罕見疾病「僵硬人症候群」（Stiff Person Syndrome）的加拿大歌后莎蓮迪安（Celine Dion，又譯席琳迪翁）23日被媒體拍到進出巴黎的酒店。據美媒報道，莎蓮迪安將在開幕禮當晚復出演唱，酬金更高達200萬美元（約1560萬港元）。



莎蓮迪安2022年底宣布患上僵硬人症候群（Stiff-Person Syndrome，簡稱SPS）一度暫停演藝事業，更將抗病過程拍成紀錄片。

Celine Dion於2024年6月17日在紐約出席紀錄片《我是：莎蓮迪安》（I Am: Celine Dion）首映禮（Reuters）

莎蓮迪安名曲甚多，據美媒TMZ於23日報道，作為電影《鐵達尼號》主題曲《My Heart Will Go On》的原唱人，莎蓮迪安在巴黎奧運開幕禮上將演唱一首歌曲，歌酬高達200萬美元（約1560萬港元）。

莎蓮迪安23日身穿黑色西裝褸、白恤衫抵達巴黎萊佛士皇家蒙索酒店（Hôtel Le Royal Monceau Raffles Paris），面對媒體查詢三緘其口，未有親口證實是否會為奧運開幕式演唱。

2024年7月23日，巴黎奧運舉行前夕，加拿大著名歌手Celine Dion現身位於巴黎的酒店。（Reuters）

對於莎蓮迪安將為巴黎奧運演唱，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）表示，不會透露任何開幕禮細節，但樂見天后獻唱，「如果她參與開幕禮，那將令人無比快樂。」

莎蓮迪安是法裔加拿大歌手，生於加拿大魁北克省，自小說法語，推出過多張法語音樂專輯，根據健力士世界紀錄網站，法國歷來最暢銷專輯就是莎蓮迪安1995年的《D'eux》，賣出約440萬張。

美國樂壇天后Lady Gaga也現身巴黎，輿論隨即傳出她也可能在開幕禮上表演的消息。

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