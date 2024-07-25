巴黎奧運｜提告美國反興奮劑組織　WADA主席：美國破壞國際規則

美國近期再次炒作所謂「中國游泳運動員興奮劑違規」事件，引起世界反興奮劑組織（World Anti-Doping Agency，WADA）的強烈不滿和反對。

綜合路透社、英國廣播公司（BBC）24日報道，WADA同日透露，該機構將於8月對美國反興奮劑組織（US Anti-Doping Agency，USADA）採取措施，首次將USADA越界調查的問題提交WADA旗下的合規審查委員會（Compliance Review Committee，CRC）。



路透社報道指，鑑於美國巨大的商業影響力，WADA這一具有「里程碑意義」的舉動可能對全球體育界產生巨大影響。任何想參加或舉辦國際體育賽事的國家都必須遵守反興奮劑條例，這意味着如果審查結果對美國不利，美國可能將不得不放棄參加和主辦奧運會，他們將面臨失去2028年洛杉磯夏季奧運會和2034年鹽湖城冬季奧運會主辦權的風險。

7月24日，在法國巴黎舉行的國際奧委會（IOC）會議上，WADA主席班卡（Witold Bańka）警告指，美國若繼續威脅全球反興奮劑制度的協調統一，可能會被全球體育界孤立，並對美國體育造成嚴重後果。

綜合「今日俄羅斯」報道，對於美國試圖通過《羅琴科夫反興奮劑法》（Rodchenkov Anti-Doping Act）越界調查，班卡狠批道，在指責其他國家違規提高本國運動員成績之前，美國應先確保本國體育組織遵守國際興奮劑條例。

班卡在會上向國際奧委會指出，USADA的指控是基於「政治動機和反華偏見」，絕不允許USADA試圖凌駕於WADA和其他世界組織之上。

世界反禁藥組織（WADA）今年4月確認2021年東京奧運前發現23中國泳手被驗出藥驗呈陽性反應，事件引發全球熱論。（Getty Images）

據路透社報道，世界反興奮劑機構（WADA）決定對美國反興奮劑機構 （USADA）採取措施，是因為USADA無視警告，仍執意無理插手一宗由WADA正常合規處理，涉及中國游泳運動員的案件。

今年4月，USADA和《紐約時報》等接連指控，23名中國游泳運動員在2021年被查出興奮劑曲美他嗪陽性卻沒有受到處罰。WADA迅速做出回應表示，中國反興奮劑中心在事件發生後及時通報，並根據調查得出酒店食品污染造成陽性的結論，WADA經過詳盡審查後認可這一結論，批評上述有關報道具有「誤導性和潛在誹謗性」。

此後，一項由瑞士檢察官科蒂爾（ Eric Cottier）領導的第三方獨立調查也顯示，WADA在此事上不存在處理不當或偏袒中國。無論從事實還是適用規則的角度來看，該組織當時沒有對中國反興奮劑組織決定提起上訴「毫無疑問是合理的」。

然而美方此後仍根據《羅琴科夫反興奮劑法》對此案展開越界刑事調查。據介紹，該法案旨在通過美國國內立法的形式，實施美國在國際領域的長臂管轄，將美國執法管轄權擴大到任何涉及美國運動員或與美國有經濟聯繫的國際體育比賽中。WADA和國際奧委會都曾對美國管轄權過度擴張表示憂慮。

2024年3月12日，在瑞士洛桑舉行的世界反興奮劑組織 (World Anti-Doping Agency，WADA) 研討會會場見到WADA的標誌。（Reuters）

7月初，世界泳聯（World Aquatics）執行董事被美國政府傳召就此案進行調查取證，進一步引發WADA不滿。

據路透社報道，7月24日，在國際奧委會第142次全會上，WADA主席班卡譴責美國正在對反興奮劑規則採取單邊行動，可能破壞全球規則。美國司法部最近發起的調查表明，USADA無視國際反興奮劑規定。

「令人失望的是，USADA的言論加倍放大了針對世界反興奮劑機構和世界泳聯的誹謗指控。這極大損害了我們的聲譽，以及運動員和其他利益相關者對全球反興奮劑體系的信心和信任。」

「如果美國在USADA的慫恿下，繼續威脅全球反興奮劑制度的協調統一，它將會把自己孤立於全球體育界之外，並對美國體育帶來嚴重後果。」班卡警告道，「《羅琴科夫反興奮劑法》宣稱美國對世界各地的興奮劑問題擁有管轄權。如果美國當局對與其無關的案件行使管轄權，那麼美國就有可能被排除在全球反興奮劑體系之外。」

他補充說：「反興奮劑規則需要保持一致性，不能被政治化，這正是世界反興奮劑機構獲得資助的首要原因。」

世界反興奮劑組織（World Anti-Doping Agency，WADA）主席班卡（Witold Bańka）個人照片。（世界反興奮劑組織官網）

綜合RT報道，班卡告訴國際奧委會，USADA的無端指控是「出於政治動機」，以及「反華偏見」。「USADA試圖凌駕於世界其他組織之上，甚至期望取代WADA，這是不允許的。」

報道提到，班卡繼而表示，讓USADA感到不安的事實是，它未能解決一個重大問題——90%的美國運動員是在WADA規則保護之外參加比賽的。

RT介紹稱，美國的職業體育組織和大學體育組織制定自己的興奮劑標準，允許運動員工會就藥物使用的檢測方案和處罰進行談判。USADA一般不對職業或大學聯賽的運動員進行檢測，而是對希望參加奧運會的美國業餘運動員進行檢測。

根據班卡的說法，這些運動員中有四分之三是從大學開始其職業生涯的，這意味着「大多數美國頂尖運動員最初都來自一個在全球公認公正體育標準之外的體系」，而USADA並未採取任何措施來解決這一嚴重問題。

RT稱，班卡並沒有直接指控美國運動員服用興奮劑，但他說，世界各地執法機構都已經告訴WADA，「美國是一個銷售和分銷提高運動表現藥物的巨大市場」。

世界反興奮劑組織（World Anti-Doping Agency，WADA）主席班卡（Witold Bańka）與副主席楊揚。（世界反興奮劑組織官網）。

對於WADA的密集批評，USADA在給路透社的一份聲明中聲稱，WADA上告合規審查委員會是「報復行為」。

不過路透社提到，USADA執意越界調查的行為已經惹起眾怒，國際奧委會24日早些時候宣布，其確認了主辦城市合同的變更，稱若美方不尊重WADA的 「最高權威」，國際奧委會可以剝奪鹽湖城的奧運會主辦權。

據BBC報道，國際奧委會法律委員會主席科茨（John Coates）解釋道，國際奧委會現在可以就 「WADA在反興奮劑方面的最高權威沒有得到充分尊重，或者世界反興奮劑條例的實施受到阻礙或破壞的情況下，終止奧運會主辦城市的合同」。

聲明強調，WADA的權威不容單方面挑戰。報道稱，美國奧林匹克和殘疾人奧林匹克委員會（United States Olympic & Paralympic Committee，USOPC）和鹽湖城官員已經同意修改後的合同。

7月上旬，夏季奧運會國際單項體育聯合會協會（Association of Summer Olympic International Federations，ASOIF）也發表聲明指，美國越界調查有可能破壞WADA的作用和獨立性，進而破壞對全球反興奮劑體系以及體育規章制度自主權的信任和信心。其警告稱，這項調查可能會促使ASOIF考慮將未來的國際賽事分配給美國的風險。

聲明中還表示，ASOIF代表其成員組織，要求美國奧委會和2028年洛杉磯奧組委就WADA地位和尊重《世界反興奮劑條例》（World Anti-Doping Code）作出緊急澄清。

7月10日，中國外交部回應相關提問時表示，中方支持世界反興奮劑機構在全球範圍內實施獨立、公平、一致和有效的治理。美方沒有任何資格對全球反興奮劑治理體系和中國反興奮劑工作指手畫腳、橫加干涉。中方敦促美方尊重奧林匹克精神，恪守國際法和國際關係基本準則，停止自說自話，不要搞人為製造的虛假敘事和泛政治化的認知操弄。

2024年7月16日，法國聖丹尼斯，奧運會旗幟橫放於奧運村。（Reuters）

另據新華社報道，世界泳聯23日公布了針對巴黎奧運會參賽選手進行的賽前大規模興奮劑檢測工作成果，顯示中國游泳隊接受了最密集的檢測，半年多時間內平均每人被檢測21次。

世界泳聯新聞公報特別指出，中國游泳隊的選手們在此期間人均被檢測次數「全球第一」。「31名中國游泳隊的巴黎奧運會參賽選手中，每人都至少接受了世界泳聯的10次興奮劑檢測，人均被檢測次數達到13次。」

同時期，由世界泳聯執行的檢測為418次。「包括世界泳聯和其他獨立的反興奮劑組織，對中國隊泳將開展的賽外檢測達到每人至少8次，都是使用位於歐洲的、世界反興奮劑機構認可的實驗室。」

若算上其他反興奮劑組織的檢測，中國隊泳將自2024年1月1日以來平均每人被檢測21次，而同期46名美國游泳選手的人均興奮劑檢測次數只有6次，41人組成的澳大利亞隊則人均只有4次。

本文獲《觀察者網》授權轉載

