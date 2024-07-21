巴黎奧運游泳｜英國蛙王比迪首評中國泳手禁藥事件：想要公平競爭

中國23個泳手東京奧運前藥檢不合格仍獲放行出賽一事，輿論纏繞不散，繼美國兩大名將菲比斯、莉迪姬相繼公開發聲，今次輪到英國「蛙王」比迪（Adam Peaty）也表態，揚言希望在游泳賽場「有一場公平競爭」。

眾所周知2024巴黎奧運游泳館一大焦點，正是中國游手覃海洋與比迪之間的一場中英兩大蛙王對決，比迪在奧運賽前撂下這一番話，無疑令這場大戰更添看頭。



英國蛙王比迪（Adam Peaty）。（Getty Images）

男子100米蛙泳世界紀錄

比迪 56.88秒（2019／游泳世錦賽）



英國蛙王：「我想公平競爭」

比迪接連在2016、2020兩屆奧運100米蛙泳奪金，連同接力賽事，合共贏得3金2銀，他曾在2014至2022年之間、8年未嚐敗績，被公認為泳壇當代「蛙王」，他力爭在巴黎奧運三連霸，成為史上達到這成就的蛙泳第一人。

月前爆出中國23個泳手在東京奧運前藥檢不合格，仍獲全球反禁藥組織（WADA）放行出賽一事，引發軒然大波，比迪在巴黎奧運的最大競敵，正是中國泳手覃海洋。比迪最新接受傳媒訪問時稱，他希望在巴黎能「有一場公平競爭」。

比迪陷入低潮期間，中國泳手覃海洋強勢冒起。（Getty Images）

中國泳隊營養師：泳手10日內被驗近200次

比迪說，「如果賽事不公平，便會拿走游泳比賽給我的享受。」他的英國隊隊友、東京奧運200米自由泳金牌得主甸恩（Tom Dean）則指出，英國泳手在反禁藥方面維持最高標準，同時聲言「如果其他國家未能達到那個水平，真是個恥辱，並會令奧運的意義蒙上陰影。」

女子400米混合泳接力世界冠軍高拔（Freya Colbert）指出，看到有其他泳手並未持續受到大力檢測的報道令人沮喪，「我認為那樣會摧毀成績的可信程度」。不過中國陣營傳來相反訊息，中國游泳隊營養師于良日前在微博炮轟，中國31泳手在法國備戰的10日時間內，被國際興奮劑檢測組織（ITA）進行近200次藥檢，擔心會影響泳手休息。

比迪力爭巴黎奧運三連霸。（Getty Images）

新一代蛙王覃海洋冒起

比迪在東京奧運後受情緒病困擾陷入低潮，曾退出賽場近兩年，中國泳手覃海洋期間強勢冒起，2023年由世界大學生運動會、亞運會到世錦賽一路狂掃蛙泳金牌，他在2023年世錦賽100蛙決賽游出57.69秒創下亞洲紀錄，連贏50米、100米及200米蛙泳金牌，儼然成為泳壇新一代「蛙王」，目標直指巴黎奧運金牌。

覃海洋避戰今年2月世錦賽，比迪復出只游出59.10秒得第3，難免令人懷疑英國蛙王已無復舊觀。然而比迪到4月英國錦標賽，已能游出57.94秒的今年100蛙最快時間，也是他自從在東京奧運游出57.37秒奪金後的個人最快成績。比迪認為自己已回復最佳狀態，「57.9秒是個非常好的時間，仍未到我想要的，但已是個不是太多人做到的理想成績。」目前男子100米蛙泳世界紀錄，是他2019年世錦賽創下的56.88秒。

男子100米蛙泳史上最快泳手

1. 比迪／56.88秒（2019年 - 世界紀錄）

2. 覃海洋／57.69秒（2023年 - 2次）

3. 甘明加／57.80秒（2021年）



史上只有三泳手100蛙游進58秒

比迪口中的「不是太多人做到」，其實歷史上只有三人。100蛙有能力游進58秒內的泳手，只有比迪、覃海洋和荷蘭的甘明加（Arno Kamminga）。比迪曾21次游出58秒以下成績，覃海洋去年先後在世錦賽和世界盃柏林站游出57.69秒，是比迪後歷來第二最快泳手，合共5次游入58秒內。甘明加只曾兩次做到，包括東京奧運100蛙初賽的57.80秒，他在決賽僅次比迪獲銀牌。

比起100蛙，覃海洋在200蛙的能力或更強。東京奧運他只參加200米蛙泳一項，初賽游出總時間第4，卻因轉池時踢腿犯規被取消資格。犯下嚴重失誤後決心改善技術，2023年世錦賽游出2分05.48秒的200蛙世界紀錄。

「金牌只能是掛着看的」，覃海洋的目標是奧運金牌。（Getty Images）

比迪為覃海洋感興奮：「我接受挑戰」

覃海洋在100蛙已是最接近比迪的男人，200蛙更是史上第一，比迪讚揚對方表現「非常、非常出色」，承認覃海洋的出現令他興奮，豪言：「如果一切太容易，贏來也沒有意思。運動需要對手才能蓬勃發展，假如總是由同一個人贏便會停滯不前，所以我接受挑戰。」

歷來從未有泳手能在100米蛙泳連續三屆奧運稱霸，比迪走過泳手生涯身心最低潮，如鳳凰重生力爭這面金牌的同時，不忘注重身心平衡，「之前我只專注追逐時間，作出所有犧牲導致職業過勞，現在我要以一個較健康的方式去做。」

比迪2022年跟女友Eirianedd Munro分手後陷入低潮。（Getty Images）

覃海洋膝傷或影響狀態

世人密切期待這場蛙王對決，卻可能受覃海洋狀態影響，未似預期。覃海洋接受中央電視台訪問時受披露他因膝部受傷，影響訓練，甚至令游泳動作變形。他指出蛙泳發展潮流要靠力量和體能支撐，通過地獄式訓練將體格和肌肉練得較歐美泳手更強，長期下來難免有副作用，估計膝部傷患是跟長期高強度訓練有關。

他承認傷患問題不大，可是找不到好的解決辦法，連帶對奧運奪金的信心也不及之前那樣總是自信十足，僅稱：「只要完全康復，就還是有信心的。」覃海洋今年只曾在4月出戰中國錦標賽，100米蛙泳成績58.24秒，稍為不及比迪的57.94秒；200蛙游出2分08.87秒，甚至不入今年世界前十最佳成績。

覃海洋在東京奧運犯規被DQ，但他沒有因此而沉淪。（路透社）

中國泳手禁藥風暴後最矚目一戰

大賽當前兵不厭詐，覃海洋這個訪問到底全是真心話，還是有意借披露傷勢為自己減壓，順便管理國民對他的奪金期望，只有他才知道。

唯一肯定的是，在禁藥風波之後今屆奧運全球都會格外注視中國泳手，覃海洋身為中國游泳隊領軍人物之一，令這場蛙王對決更加矚目。到底會是比迪寫下三連霸創舉，奠定無可撼動的蛙王地位，或是覃海洋挑戰成功首登王座，7月29日凌晨3時44分上演的100米男子蛙泳決賽自有分曉。

巴黎奧運男子100米蛙泳賽程（香港時間）

初賽 7月27日 15:00起

準決賽 7月28日 03:12

決賽 7月29日 03:44



覃海洋200蛙破世界紀錄封王 中國蛙王橫掃4面金牌｜游泳世錦賽