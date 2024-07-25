中國反興奮劑中心：促美國停止濫施長臂管轄

中國反興奮劑中心7月25日發聲明指，近期美國反興奮劑中心（USADA）基於政治動機、反華偏見，讓國際社會與民眾對23名中國遊泳運動員無過錯的曲美他嗪（Trimetazidine）污染事件產生錯誤認知，中方強烈敦促USADA停止以所謂「法律手段」搞威脅施壓和濫施「長臂管轄」。



23名中國泳手在2021年東京奧運會前被測出對違禁藥物曲美他嗪呈陽性，中國反興奮劑中心調查後，判定陽性為相關運動員在完全不知情情況下攝入受污染食物所致，世界反興奮劑機構（WADA）認同中方調查結果，世界反興奮劑組織之後任命的瑞士檢察官發表報告，也認為組織沒有偏袒中國泳手，但美國決定展開調查，此舉引來中方不滿。

中國反興奮劑中心透過聲明指，美國反興奮劑中心通過捏造構陷來混淆是非、蠱惑煽動，讓國際社會與民眾對23名中國遊泳運動員無過錯曲美他嗪污染事件產生錯誤認知，並無視瑞士獨立檢察官評審中期報告的基本事實判定，鼓動美國司法部和聯邦調查局通過《羅琴科夫反興奮劑法案》所賦予的「管轄權」，動用國內司法和政治手段進行調查，發起對該事件的「長臂管轄」。

中方指，該行為不僅將嚴重損害包括中國遊泳運動員在內的各相關人員的合法權利和人身安全，還勢必會破壞全球協調一致的反興奮劑法律框架，擾亂反興奮劑利益共同體努力構建起來的運行有效的世界反興奮劑秩序，破壞旨在公平一致地保護全世界乾凈運動員的世界反興奮劑治理體系。

2024年4月24日路透社拍攝的設計圖片，相中可見美國與中國國旗。（Reuters）

中方強烈敦促USADA停止人為制造虛假敘事和泛政治化的認知操弄，停止擾亂和破壞運行有效的世界反興奮劑秩序和治理體系，停止以所謂的「法律手段」搞威脅施壓和濫施「長臂管轄」，同時呼籲USADA能夠加大對美國運動員的反興奮劑力度，加強對大學體育系統和職業聯賽中興奮劑相關問題的監管，並將其納入全球反興奮劑治理體系之內，嚴格遵守《世界反興奮劑條例》和國際標準，實現對乾凈運動員權益的尊重和保護。