巴黎奧運｜國際泳聯：如無其他證據　不重查中國泳手食品污染事件

巴黎奧運開幕在即，國際泳聯（World Aquatics）7月25日在巴黎舉行記者會，稱如果沒有其他確鑿可信的證據，不會重新調查中國運動員食品污染事件。國際泳聯主席穆薩拉姆（Husain Al-Musallam ）表示，確保每位參加奧運會的選手都接受興奮劑檢測。從今年年初到現在，部份運動員需接受檢測超過20次，確保公平競賽。



世界反禁藥組織（WADA）今年4月確認2021年東京奧運前發現23中國泳手被驗出藥驗呈陽性反應，事件引發全球熱論。（Getty Images）

穆薩拉姆表示，今年以來委託國際興奮劑檢測組織（ITA）進行了逾4000宗反興奮劑檢查，目前在已有結果的3,000多宗檢查中，尚未發現陽性案例。

2021年東京奧運舉行前，23中國泳手被驗出藥驗呈陽性反應，中國反禁藥組織報告稱，23個泳手全部入住同一間酒店，指事件涉食品污染。中國泳手未被處罰，獲容許繼續參賽。

▼2020東京奧運中國得獎泳手：



國際泳聯本月15日發表調查報告，稱該組織在此事件中的反興奮劑工作流程，不存在任何違規問題。

新華社報道，據中國游泳隊統計，從5月5日中國游泳隊集訓備戰奧運，直至7月22日為止，中國運動員們在國內外密集接受反興奮劑檢查。張雨霏、覃海洋、汪順、余依婷、楊浚瑄、柳雅欣6人接受了25次以上檢測，其他運動員大都接受檢測20次以上。