中國泳手藥檢風波｜審查委員會：國際泳聯處理不涉違規或隱暪

國際泳聯（World Aquatics）成立的反興奮劑審查委員會7月15日致信各成員聯合會，稱在訪問20多位運動員、教練、各成員協會代表等人，以及審查了數百頁的文件後，委員會得出結論，認為國際泳聯在對中國泳手食品污染事件的審查「沒有違規、處置不當或隱瞞」。



世界反禁藥組織（WADA）今年4月確認2021年東京奧運前發現23中國泳手被驗出藥驗呈陽性反應，事件引發全球熱論。（Getty Images）

信中表示，在《世界反興奮劑條例》的基礎上，國際泳聯既遵守2021年時該組織的操作流程，又符合其他單項體育聯合會慣用的操作程序。

委員會並提出加強反興奮劑力度的10條建議，例如公布臨時禁賽名單；加強運動員和反興奮劑組織的溝通；公開所有相關反興奮劑決定，即使是對於沒有違反興奮劑規則運動員的信息也要公開；確保在國際泳聯比賽前解決所有待定的反興奮劑案件等。

2020東京奧運中國得獎泳手：

世界反禁藥組織（The World Anti-Doping Agency，簡稱WADA）確認2021年東京奧運前一個月發現23中國泳手被驗出藥驗呈陽性反應，卻未作任何處罰，並容許涉案運動員參賽。

WADA當時指出，中國反禁藥組織向他們報告，指出藥檢呈陽性反應的23個泳手，全部入住同一間酒店，而在該酒店廚房、大堂抽氣系統及排水渠內，均發現有曲美他嗪的殘餘。WADA科學部門認定個案無可疑，因此毋須跟進。