荷里活電玩遊戲演員26日起罷工　不滿製作公司拒管制AI生成技術

美國荷里活繼去年演員、編劇大規模罷工後，再有電玩遊戲演員預定7月26日起中午罷工，主要由於勞資就新合約談判破裂，據指雙方在人工智能（AI）管制問題上存分歧。



圖為2023年9月29日，SAG-AFTRA號召荷里活演員參與罷工。（REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo／）

這次罷工是美國演員工會-美國電視和廣播藝人聯合會（SAG-AFTRA）屬下的電玩業演藝成員，涵蓋超過2500名配音員、動態捕捉演員、特技協調員、歌手、舞者、木偶師等。

工會就新合約與動視（Activision）、華納兄弟（Warner Bros.）和迪士尼（Walt Disney）等遊戲公司巨頭談判，但經過長達18個月後仍無成果。而雙方合約早於2022年11月到期，當中未涵蓋AI監管問題，但在2016年的罷工後，提出了補償機制。

SAG-AFTRA談判代表稱，雙方就工資和工作安全方面的談判已取得了進展，但公司拒接受監管AI生成技術的要求。工會表示，如果沒有限制，遊戲公司可以訓練AI複製演員的聲音，及在未經同意或公平補償的情況下，創建及複製演員的肖像及動作。

工會主席主席德瑞雪（Fran Drescher）表示，不會批准縱容公司濫用AI的合約。

據遊戲市場預測機構 Newzoo估計，全球電玩產業每年產生的利潤超過 1,000 億美元。