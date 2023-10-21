荷里活罷工潮100日　巨星拋方案自願多付會費　每年3.9億盼助談判

荷里活的美國演員工會（SAG-AFTRA）自7月中發動大罷工後，至10月21日迎來100日，勞資雙方未達共識，一線演員佐治古尼（George Clooney）、「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）等聯手拋出方案，自願每年多付巨額會費，又主動提出改革重播費分配的建議，希望加速談判，結束工潮，但工會謝絕這個「慷慨」方案。



美媒Deadline在10月19日報道，佐治古尼、施嘉莉祖安遜、影后愛瑪史東（Emma Stone）、「蝙蝠俠」男星賓艾佛力（Ben Affleck）等演員10月17日視像會見工會領袖，拋出他們建議的方案。

佐治古尼向傳媒證實這個計劃，並稱「很多高收入者（一線演員）希望成為解決方案的一部份。」

+ 5

撤銷會費上限

他們提出的方案其中一個重點是撤銷演員提交予工會的會費上限，現時上限為每年100萬美元（約780萬港元），若撤去上限，估計每年工會可多收取5000萬美元（約3.9億港元）的會費，3年的話就是1.5億美元（約11.7億港元）。這些資金會用於向工會會員提供醫療福利。

在這次工潮中，知名演員麥迪文（Matt Damon）7月曾在電影首映活動上向傳媒談及罷工行動時稱，很多演員要賺到年薪2.6萬美元（約20.3萬港元）才有資格獲得健康保險，意味薪酬不足會大大影響非一線演員的醫療福利，如今一線演員提出保障其獲醫療福利的方案。

改變重播費分配順序

方案另一重點是改革作品重播費（residual）的分配順序，從過往先由主角取得重播收入，變成在作品演員名單上的最後一位最先獲得重播費。

佐治古尼稱「這些談判將會持續進行，但我們想表明我們團結一致，並想辦法幫助縮小演員在薪酬方面的差距。」

工會為何拒絕方案？

一線演員拋出自願多付錢的方案，不過美國演員工會主席德瑞雪（Fran Drescher）10月20日謝絕這個提議。

她形容方案是「慷慨」（generous），但無法影響演員與片商簽訂的合約條款，她又談到法律問題，稱「我們是一個受聯邦監管的工會，唯一可以加入到我們退休金和醫療計劃的付款，必須來自僱主。」她稱「我們在利益方面爭取的東西，必須在這份合約中。」