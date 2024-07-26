巴黎奧運前交通大亂：英首相出行遇阻　遊客赴開幕禮花$1萬搭的士

巴黎奧運7月26日晚上（香港時間27日凌晨）開幕，在此前夕，法國鐵路爆出惡意縱火事件，令當地交通大亂，高速列車TGV、歐洲之星（Eurostar）多個班次取消或延誤。準備赴奧運開幕禮的英國首相施紀賢出行遇阻，要改搭飛機出發，另有遊客一家四口為趕赴開幕禮，從波爾多（Bordeaux）搭的士到巴黎，花費1,200歐元（約1萬港元）。



雖然巴黎市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）26日表示開幕禮不受鐵路設施遭破壞事件影響，但由於多個火車班次取消，眾多前往開幕禮的賓客或觀眾在出行時遇到困難。

英國首相府指，由於歐洲之星鐵路網絡服務中斷，施紀賢的出行計劃要作出改動，改為搭飛機到巴黎，以出席奧運開幕禮前的接待各國領導人活動。

巴黎交通2024年7月26日爆發混亂，多個火車班次取消，圖為受影響的旅客在車站外等候（Reuters）

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英國廣播公司（BBC）報道，來自非洲尼日利亞最大城市拉各斯（Lagos）的49歲遊客Collins Onyeukwu，在前往巴黎奧運開幕禮路上同樣遇阻，他與家人26日早上從法國城市波爾多（Bordeaux）出發，但發覺火車班次取消，「起初（波爾多車站）職員也不知道發生什麼事，無法告訴我們何時有火車。」

他形容場面混亂，最後從新聞才知道列車網絡出現問題，所有通往巴黎的火車取消，他不想讓妻子及兩名分別12歲、15歲的孩子失望，他們一家早在3年前計劃前往這次開幕禮，所以決定搭的士，全程約600公里，車程約6小時。

他花費1,200歐元（約1萬港元），「我們租了很昂貴的計程車，但我的孩子想看開幕禮，我必須做到。」他又稱「我的女兒很興奮來到這裏，去看我們一直期待的，所以今天早上曾經很失望。」

法國巴黎發生列車設施遭縱火的事件後，2024年7月26日多個班次延誤或取消，圖為民眾在Gare de Bordeaux Saint-Jean車站滯留（Reuters）

BBC較早前報道，在巴黎西部、北部和東部行走的TGV路線上有3個地點發生縱火事件，然後第4個地點出現於向南行走的里昂和地中海路線，這宗縱火攻擊被挫敗。

巴黎檢察部門宣布展開刑事調查。

法國鐵路公司SNCF指出，有人放火破壞載有光纖電纜的管道，這些電纜的作用是為列車司機傳遞有關安全的訊息。

主席Jean-Pierre Farandou指有大量捆綁的電纜，「我們必須一根一根地修復它們，這是一項需要數以百計工人的人手行動。」