匈牙利總理：西方因非理性政策自食其果　亞洲勢成世界主導中心

《匈牙利民族報》7月27日報道，匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）當日在羅馬尼亞發表講話時稱，自俄烏衝突以來，西方國家一直奉行不合邏輯的政策，因此西方將難以應對來自東方的挑戰。他認為，「非理性」的西方將失去權力，亞洲會成為世界的「主導中心」。



歐爾班表示，歐洲領導人相信制裁能夠使俄羅斯屈服，但事實並非如此。他指出，在2014年克里米亞危機過後，俄羅斯充分吸取教訓，增強適應能力。他指出：「由於制裁，匈牙利食品不能出口到俄羅斯，但俄羅斯現在已經成為世界主要的農產品出口國之一。」

歐爾班批評稱，對俄制裁實際上損害歐洲的根本利益，導致能源價格飆升，使歐洲經濟失去競爭力。在他看來，俄羅斯採取的政策合乎邏輯、可以預測，「軟弱且分裂」的西方則奉行不可理解、無法預測的政策，因此西方將難以應對來自東方的挑戰。

2024年7月5日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在莫斯科克里姆林宮接見匈牙利總理歐爾班。（Reuters）

歐爾班認為，亞洲可能會在未來幾十年裏主導世界的發展：「我們正面臨一場世界秩序的變革，這場變革將從亞洲方向開始，亞洲會成為世界的主導中心。現在的亞洲擁有人口優勢、技術優勢和資本優勢，而西方國家還把俄羅斯推向那一邊。」

他表示，中國在2001年應邀加入世界貿易組織（WTO）之後，這一進程已變得不可逆轉。他預測，中國、印度、巴基斯坦、印尼等亞洲國家將發展為世界主要大國，金磚國家（BRICS）和上海合作組織將為新興的世界經濟秩序奠定基礎。

此外，歐爾班在講話中表示，由於歐洲缺乏足夠的資金，他認為烏克蘭永遠不會成為歐盟或北約的成員國：「歐盟需要放棄其政治項目的身份，成為一個經濟和國防項目。」

匈牙利目前正擔任歐盟輪值主席國，路透社27日稱，與歐盟其他國家的態度不同，歐爾班政府尋求與俄羅斯和中國建立更密切的關係。

歐爾班自7月2日先後訪問烏克蘭、俄羅斯、中國。他還致信歐盟所有成員國領導人，建議歐盟制定主權獨立的戰略方針，「重開與俄羅斯的直接外交溝通渠道」，同時與烏克蘭當局保持高層接觸，並就「下一次和平會議的形式」與中國進行會談。

中國-匈牙利關係：匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）2024年7月8日抵達北京與中國國家主席習近平會談。（歐爾班Instagram賬號）

歐盟官員拒絕接受歐爾班的提議。歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）16日致信歐爾班，稱歐盟輪值主席國沒有在國際上代表歐盟的資格，歐洲理事會也沒有授權其代表歐盟參與國際事務。他強調，歐盟將堅定不移地支持烏克蘭及其人民。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）18日指責匈牙利對俄羅斯實行「綏靖政策」，她聲稱：「俄羅斯指望歐洲和西方變軟弱，而歐洲的一些國家也在配合」。馮德萊恩還否認歐爾班與俄羅斯接觸是在探索「和平道路」，並鼓吹歐盟與北約共同建立「真正的防務聯盟」。

歐盟領導層和一些成員國正試圖打壓匈牙利，歐盟委員會發言人15日宣布，鑑於匈牙利擔任歐盟理事會輪值主席國以來的事態發展，馮德萊恩決定不派歐委會高級官員出席匈牙利主持的理事會會議，只派高級公務員代表參加理事會非正式會議。

2024年6月27日，歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）、烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）和歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在比利時布魯塞爾出席，烏克蘭與歐盟的安全協議簽署儀式。（Reuters）

對於歐委會這一決定，匈牙利歐盟事務部長博卡（Janos Boka）回應稱，歐盟輪值主席國組織的活動旨在應對歐盟共同挑戰，歐委會不能挑選它想要合作的機構和成員國。他還發出質疑：「歐委會現在所有的決定都是基於政治考慮嗎？」

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）26日則表示：「現在幾乎整個歐盟都在嘲笑歐爾班的訪俄之行，這些人卻自詡為文明的中心。這方面的情況極為可怕。」

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