江旻憓奧運奪金｜一路走來浪漫激情　法國成為競賽擊劍中心多得她

江旻憓（Vivian Kong Man Wai）在巴黎奧運女子重劍個人賽奪得金牌。她雖一度落後給法國劍手露比1:7 ，最終憑強大意志力在巴黎大皇宮（Grand Palais）成功奪金，完成她的其中一個夢想。



今屆奧運在巴黎舉行，這是一個充滿浪漫氣息的城市。除了我們想像中在艾菲爾鐵塔下擁吻的情侶、在香榭麗舍大道散步的戀人，或是在塞納河畔的咖啡店喁喁細語的愛人，還有激情的一面，而這反映在法國的劍擊運動上。

劍擊的歷史可追溯到3000年前，當時它被視為人們賴以生存以及進行狩獵技能。

在幾個世紀之間，劍擊一直用於軍事訓練。從14至15世紀開始，在中歐地區出現組織有序的劍擊形式。

此畫在1559年之後繪成，畫中的法國皇后凱瑟琳・美第奇（Catherine de' Medici）戴着寡婦所穿戴的帽和面紗。（公有領域）

劍擊之都 因她發光發亮

早在數個世紀之前法國人已對擊劍這運動非常着迷。很多歌頌愛情和正義的作品都有劍擊的蹤影，為這運動注入浪漫氣息。

在法國皇后凱瑟琳・美弟奇（Catherine de' Medici）時期，很多意大利擊劍大師來到法國，並在當地發展擊劍。這位出身意大利的法國皇后非常成功，她的兒子、法國國王查理九世（Charles IX）1567年正式認可法國擊劍學院，此後法國擊劍大師輩出。

Foil（花劍）源於法國，是一種用於決鬥的輕型訓練武器。它是現代劍擊的基礎，在18世紀時以訓練為目的被發明出來。它的劍身不開刃，也沒有劍尖。

這活動加入攻擊權概念，使這運動成為一系列交替攻擊和防禦的規則，獲得普遍接受。

劍擊運動在17至18世紀出現重要的發展，因規則被制定出來，確定了攻擊區域，令它變得更受歡迎，同時劍擊運動員開始佩戴有線網設計的頭盔（面罩）。

法國擊劍大師La Boessiere在1780年發明擊劍面罩，讓這運動變得更加安全。面罩對紳士的臉部和眼睛有很好的保護作用，而且看來美觀又有型。從此時起，法國也成為競賽性擊劍運動的發展中心。

擊劍運動規則在19世紀升級，裁判制度建立起來，劍擊的類型同時也確定下來，分為花劍、重劍、佩劍。自從首屆現代奧運會——1896年雅典奧運會以來，劍擊運動一直是奧運會競賽項目。

花劍配上義大利手柄。（圖片擷取自：Wikipedia）

為愛決鬥 死亡傷殘不少

在有攻擊權的概念下，決鬥者不太可能互相刺中對方，因他們不會同時攻擊。這讓擊劍變得更加安全，減少死於決鬥的人數。

當時紳士們為了愛人進行的擊劍決鬥，聽來看似很浪漫，但這也是一項十分危險的活動。

「你願意跟我到郊外走一趟嗎？」這在現時聽起來不過一句普通的口頭邀約，在當時可是向某人提出進行「決鬥」的流行語。當年不知多少紳士因這一句流行語丟了性命。

巴黎單在1588年至1608年有8000多名貴族死於決鬥。一種不危及性命的劍應運而生。它的劍身較短，呈四棱型、劍尖用皮條包紮，這成為花劍的雛形。

江旻憓克服逆境，在女子重劍個人賽決賽勝出，贏得奧運金牌。（袁志浩攝）

比賽規則

根據巴黎奧運網站，劍擊運動是奧運會格鬥項目中唯一一個不允許有身體接觸的項目。比賽在長14米、寬1.5米至2米的劍擊台上進行。比賽目的是：爭取以劍尖觸碰到對手身上的攻擊區域，同時避免自己被對方擊中。

個人劍擊比賽包括3局，每局3分鐘。比賽時間結束或者一方擊中對方15次均可視為比賽結束。比賽結束時，擊中對方次數更多的一方贏得比賽勝利。如果比賽常規時間結束時雙方戰成平手，運動員將會進入一擊決勝負階段，該階段比賽時長最多為1分鐘。

巴黎奧運：江旻憓在女子重劍32強擊敗對手。（袁志浩攝）

重劍

根據巴黎奧運網站，重劍比賽的目標是通過武器的前端觸及或刺中對手身上的任何區域。重劍比賽中允許出現雙方同時得分的情況。

使用重劍的選手，可同它觸及對手身上的任何部位，因此重劍運動員在比賽中的動作更為保守，選手更願意使用直立站姿。重劍的重量是0.77公斤，最大尺寸為110厘米，劍身長90厘米（重劍三類劍擊類型中最堅固的一款）。

重劍1900年巴黎奧運會首次登上奧運會舞台。

江旻憓（Vivian Kong Man Wai）在巴黎奧運女子重劍個人賽奪得金牌。雖然她一度落後給有主場之利的法國劍手露比1:7 ，最終奪金。圖為大會安排兩位選手進場前在大皇宮內一個類似露台的地方與觀眾見面，感覺特別又有氣派。（REUTERS/Albert Gea）

佩劍

佩劍比賽允許劍擊手用劍尖和劍刃攻擊對手頭部、軀幹和除手部之外的上半身區域。這使得佩劍比賽速度更快，選手攻擊性更強。和花劍一樣，佩劍也是從1896年雅典奧運會開始就是奧運會競賽項目。

佩劍是3種劍擊類型中長度最短的，但同時也是最靈活的。佩劍長度為105厘米，劍身長88厘米，稍有弧度。佩劍在握把部位配有護手，在比賽中保護劍擊運動員的手部。

江旻憓（Vivian Kong Man Wai）在巴黎奧運女子重劍個人賽奪得金牌。雖然她一度落後給有主場之利的法國劍手露比1:7 ，最終奪金。圖為巴黎奧運大會安排兩位選手進場前在大皇宮內的樓梯走下來進場，感覺特別又有氣派。（REUTERS/Albert Gea）

更多江旻憓奧運奪金第一時間現場圖片：

+ 3

在凡爾賽宮、艾菲爾鐵塔前競技 點圖放大看看巴黎奧運的特色賽場：

+ 11

【延伸閱讀】「全球最性感運動員」Alica Schmidt出戰巴黎奧運 700萬粉絲應援（點圖放大瀏覽）：

+ 23

【延伸閱讀】日本滑浪女神松田詩野備戰巴黎奧運 首次推出性感寫真集美照曝光（點圖放大瀏覽）：