江旻憓奧運奪金｜一路走來浪漫激情 法國成為競賽擊劍中心多得她
江旻憓（Vivian Kong Man Wai）在巴黎奧運女子重劍個人賽奪得金牌。她雖一度落後給法國劍手露比1:7 ，最終憑強大意志力在巴黎大皇宮（Grand Palais）成功奪金，完成她的其中一個夢想。
今屆奧運在巴黎舉行，這是一個充滿浪漫氣息的城市。除了我們想像中在艾菲爾鐵塔下擁吻的情侶、在香榭麗舍大道散步的戀人，或是在塞納河畔的咖啡店喁喁細語的愛人，還有激情的一面，而這反映在法國的劍擊運動上。
劍擊的歷史可追溯到3000年前，當時它被視為人們賴以生存以及進行狩獵技能。
在幾個世紀之間，劍擊一直用於軍事訓練。從14至15世紀開始，在中歐地區出現組織有序的劍擊形式。
劍擊之都 因她發光發亮
早在數個世紀之前法國人已對擊劍這運動非常着迷。很多歌頌愛情和正義的作品都有劍擊的蹤影，為這運動注入浪漫氣息。
在法國皇后凱瑟琳・美弟奇（Catherine de' Medici）時期，很多意大利擊劍大師來到法國，並在當地發展擊劍。這位出身意大利的法國皇后非常成功，她的兒子、法國國王查理九世（Charles IX）1567年正式認可法國擊劍學院，此後法國擊劍大師輩出。
Foil（花劍）源於法國，是一種用於決鬥的輕型訓練武器。它是現代劍擊的基礎，在18世紀時以訓練為目的被發明出來。它的劍身不開刃，也沒有劍尖。
這活動加入攻擊權概念，使這運動成為一系列交替攻擊和防禦的規則，獲得普遍接受。
劍擊運動在17至18世紀出現重要的發展，因規則被制定出來，確定了攻擊區域，令它變得更受歡迎，同時劍擊運動員開始佩戴有線網設計的頭盔（面罩）。
法國擊劍大師La Boessiere在1780年發明擊劍面罩，讓這運動變得更加安全。面罩對紳士的臉部和眼睛有很好的保護作用，而且看來美觀又有型。從此時起，法國也成為競賽性擊劍運動的發展中心。
擊劍運動規則在19世紀升級，裁判制度建立起來，劍擊的類型同時也確定下來，分為花劍、重劍、佩劍。自從首屆現代奧運會——1896年雅典奧運會以來，劍擊運動一直是奧運會競賽項目。
為愛決鬥 死亡傷殘不少
在有攻擊權的概念下，決鬥者不太可能互相刺中對方，因他們不會同時攻擊。這讓擊劍變得更加安全，減少死於決鬥的人數。
當時紳士們為了愛人進行的擊劍決鬥，聽來看似很浪漫，但這也是一項十分危險的活動。
「你願意跟我到郊外走一趟嗎？」這在現時聽起來不過一句普通的口頭邀約，在當時可是向某人提出進行「決鬥」的流行語。當年不知多少紳士因這一句流行語丟了性命。
巴黎單在1588年至1608年有8000多名貴族死於決鬥。一種不危及性命的劍應運而生。它的劍身較短，呈四棱型、劍尖用皮條包紮，這成為花劍的雛形。
比賽規則
根據巴黎奧運網站，劍擊運動是奧運會格鬥項目中唯一一個不允許有身體接觸的項目。比賽在長14米、寬1.5米至2米的劍擊台上進行。比賽目的是：爭取以劍尖觸碰到對手身上的攻擊區域，同時避免自己被對方擊中。
個人劍擊比賽包括3局，每局3分鐘。比賽時間結束或者一方擊中對方15次均可視為比賽結束。比賽結束時，擊中對方次數更多的一方贏得比賽勝利。如果比賽常規時間結束時雙方戰成平手，運動員將會進入一擊決勝負階段，該階段比賽時長最多為1分鐘。
重劍
根據巴黎奧運網站，重劍比賽的目標是通過武器的前端觸及或刺中對手身上的任何區域。重劍比賽中允許出現雙方同時得分的情況。
使用重劍的選手，可同它觸及對手身上的任何部位，因此重劍運動員在比賽中的動作更為保守，選手更願意使用直立站姿。重劍的重量是0.77公斤，最大尺寸為110厘米，劍身長90厘米（重劍三類劍擊類型中最堅固的一款）。
重劍1900年巴黎奧運會首次登上奧運會舞台。
佩劍
佩劍比賽允許劍擊手用劍尖和劍刃攻擊對手頭部、軀幹和除手部之外的上半身區域。這使得佩劍比賽速度更快，選手攻擊性更強。和花劍一樣，佩劍也是從1896年雅典奧運會開始就是奧運會競賽項目。
佩劍是3種劍擊類型中長度最短的，但同時也是最靈活的。佩劍長度為105厘米，劍身長88厘米，稍有弧度。佩劍在握把部位配有護手，在比賽中保護劍擊運動員的手部。
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在凡爾賽宮、艾菲爾鐵塔前競技 點圖放大看看巴黎奧運的特色賽場：
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