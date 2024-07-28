江旻憓奧運奪金｜法國時尚聖殿變身賽場　盛載她大皇宮揮劍夢想

江旻憓（Vivian Kong Man Wai）在巴黎奧運女子重劍個人賽奪得金牌。雖然她一度落後給有主場之利的法國劍手露比1:7 ，最終奪金。她在得獎感言指出，在巴黎大皇宮（Grand Palais）打劍是她的夢想之一。

江旻憓說她「唔想輸得咁肉酸」，不想「無打出香港精神」而放棄。她又想起可以在巴黎大皇宮作賽亦是個人夢想之一，希望打得好看，對得住教練及團隊的栽培。

這個歷史悠久、瑰麗堂皇的建築物在奧運舉行前閉館修建，將進行劍擊和跆拳道兩項賽事，如也成為盛載香港獲得今屆「第一金」喜悅的地方，意義非凡。

巴黎大皇宮舉行的賽事，包括7月27日至8月4日的劍擊，以及8月7日至10日的跆拳道。

巴黎大皇宮（Grand Palais）

巴黎大皇宮在1900年為巴黎世博會而建，它在2020年閉館維修，在工程完成後，中殿用於舉行奧運及殘奧比賽。

巴黎大皇宮其實不是法國皇室宮殿，後來成為巴黎的地標，舉行各種國際盛事，包括時裝週以及各大時尚品牌的年度盛會，所以又有着「時尚聖殿」之美譽。

它現時多作為會議展覽場地，與附近作為美術館的巴黎小皇宮互相輝映。

巴黎大皇宮位於香榭麗舍大道，由建築師Henri Deglane、Albert Louvet、Albert Thomas與Charles Girault共同建造，世博舉行後，它除了是藝文場所亦曾在戰時作為軍事醫院和倉庫使用，是為巴黎重要的文化象徵。

江旻憓（Vivian Kong Man Wai）在巴黎奧運女子重劍個人賽奪得金牌。雖然她一度落後給有主場之利的法國劍手露比1:7 ，最終奪金。圖為大會安排兩位選手進場前在大皇宮內一個類似露台的地方與觀眾見面，感覺特別又有氣派。（REUTERS/Albert Gea）

江旻憓（Vivian Kong Man Wai）在巴黎奧運女子重劍個人賽奪得金牌。雖然她一度落後給有主場之利的法國劍手露比1:7 ，最終奪金。圖為巴黎奧運大會安排兩位選手進場前在大皇宮內的樓梯走下來進場，感覺特別又有氣派。（REUTERS/Albert Gea）

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圖為巴黎奧運大會在男子佩劍金牌戰，安排韓國的吳尚旭（OH Sanguk）與突尼斯的Fares Ferjani在巴黎大皇宮（Grand Palais）場內的樓梯走下來進場，感覺非常有型。（REUTERS/Albert Gea）

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