江旻憓奧運奪金｜法國時尚聖殿變身賽場 盛載她大皇宮揮劍夢想
撰文：許懿安
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江旻憓（Vivian Kong Man Wai）在巴黎奧運女子重劍個人賽奪得金牌。雖然她一度落後給有主場之利的法國劍手露比1:7 ，最終奪金。她在得獎感言指出，在巴黎大皇宮（Grand Palais）打劍是她的夢想之一。
江旻憓說她「唔想輸得咁肉酸」，不想「無打出香港精神」而放棄。她又想起可以在巴黎大皇宮作賽亦是個人夢想之一，希望打得好看，對得住教練及團隊的栽培。
這個歷史悠久、瑰麗堂皇的建築物在奧運舉行前閉館修建，將進行劍擊和跆拳道兩項賽事，如也成為盛載香港獲得今屆「第一金」喜悅的地方，意義非凡。
巴黎大皇宮舉行的賽事，包括7月27日至8月4日的劍擊，以及8月7日至10日的跆拳道。
巴黎大皇宮在1900年為巴黎世博會而建，它在2020年閉館維修，在工程完成後，中殿用於舉行奧運及殘奧比賽。
巴黎大皇宮其實不是法國皇室宮殿，後來成為巴黎的地標，舉行各種國際盛事，包括時裝週以及各大時尚品牌的年度盛會，所以又有着「時尚聖殿」之美譽。
它現時多作為會議展覽場地，與附近作為美術館的巴黎小皇宮互相輝映。
巴黎大皇宮位於香榭麗舍大道，由建築師Henri Deglane、Albert Louvet、Albert Thomas與Charles Girault共同建造，世博舉行後，它除了是藝文場所亦曾在戰時作為軍事醫院和倉庫使用，是為巴黎重要的文化象徵。
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