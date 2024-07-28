巴黎奧運｜曾姦12歲女童 8萬人連署抵制沙排選手　奧委會回應

巴黎奧運26日正式揭幕，但在荷蘭代表團內部，如今卻面臨巨大輿論壓力，因為他們選拔一名、具有性侵兒童前科的選手，參與本屆沙灘排球賽事。此事曝光後，隨即讓荷蘭當地輿論炸鍋，國內有超過8萬人連署，要求該國奧委會撤銷雲迪韋迪（Steven van de Velde）的參賽資格。但荷蘭奧委會27日發布聲明表示，他們會加強相關「預防措施」，但雲迪韋迪並非戀童癖（peadophile），也不會撤銷其選手資格。



綜合《衛報》等外媒報道，面對輿論與民間團體不斷施壓，荷蘭奧委會透過聲明強調，「雲迪韋迪並非戀童癖！你真的認為、荷蘭會派一個具有風險的人，去巴黎嗎？不，他並不構成風險。雲迪韋迪已通過所有嚴格的風險評估，專家認為他不存在『再犯的風險』。他認為那個案件是人生中最嚴重的錯誤。他深感後悔給相關人員帶來的後果。他坦承因此經歷了個人轉變。」

現年29歲的雲迪韋迪，曾在2016年捲入性侵案。（Getty Images）

現年29歲的雲迪韋迪，曾在2016年捲入性侵案，他向法院承認、自己在2014年透過Facebook（臉書），認識一名年僅12歲的英國青少女，並在完全知曉對方年齡的情況，強行侵犯對方；雲迪韋迪為此被判處4年監禁，不過他在英國服刑1年後，就被移監回荷蘭，並在回到家鄉一個月後獲釋。如今的他，不只是職業選手，還是一名父親。

荷蘭有超過8萬人連署，要求該國奧委會撤銷雲迪韋迪的參賽資格。（Getty Images）

其實打從民間團體曝光並放大此事開始，荷蘭就對雲迪韋迪加強保護，不只加派人手，針對他在巴黎的人身安全，也禁止他接受或參與任何媒體訪問。而雲迪韋迪也將持續，在巴黎艾菲爾鐵塔腳下的露天體育場，參與奧運沙灘排球賽事。

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