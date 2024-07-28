巴黎奧運派23萬安全套　選手村變性愛天堂　女選手：忍4年終解脫

「浪漫之都」巴黎舉辦2024奧運，主辦方為倡導安全性愛，提供運動員23萬個免費保險套和1萬個口腔保護膜。與此同時，選手村內的交友軟體使用人數持續激增，顯示網上交友已成為運動員放鬆心情的熱門方式。



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據《每日郵報》報道，奧運選手村長期被視為運動員的「性愛天堂」，約炮是選手在比賽結束後最喜歡的放鬆方式。巴黎奧運開幕前，選手村內單身運動員已開始在Tinder、Hinge、Bumble等交友軟件上尋找潛在伴侶，軟體活躍程度明顯增加。



先前有消息傳出，巴黎奧運為防止選手大玩性愛遊戲，將選手村的床換成了「防止性愛」的紙板床。但英國跳水王子Tom Daley和愛爾蘭體操選手Rhys McClenaghan日前已在社群媒體上傳影片，嘗試在紙床板上彈跳，證實其堅固程度。不過，也有運動員提出另一項困擾。

Tom Daley嘗試在紙床板上彈跳，證實其堅固程度。（影片截圖）

原來，為了環保，巴黎奧運決定不在選手村的房內安裝冷氣，選手村內也不提供酒。英國隊舉重代表Emily Campbell透露，選手村的運動員習慣在賽後聚會，她表示：「選手村裏雖然沒有酒，但每個人都有辦法把酒弄進來，大家會聚在一起慶祝，畢竟我們忍了4年，終於可以短暫地解脫了。那麼聚會結束後四處散落保險套也是可以理解的事吧？」



根據報道，發放保險套似乎已逐漸成奧運慣例，以1998年的漢城奧運為例，當時僅發放8500個保險套，2000年的雪梨奧運原先是7萬個，但事後再追加2萬個，2016年的里約奧運則發放打破紀錄的45萬個保險套，當時也首次發放10萬個女性保險套，就連民風較為保守、使用被嘲諷為「反性愛」紙板床的東京奧運也發放了16萬個保險套，不過當時政府要求運動員別使用，而是當成紀念品帶回家。

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