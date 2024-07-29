李強晤東帝汶總統商互利合作　支持早日加入東盟組織

國務院總理李強7月28日會見正在中國進行國事訪問的東帝汶總統奧爾塔（Jose Ramos Horta），指中方願同東帝汶加強互利合作。這是兩國建交22年以來，東帝汶總統首次對華國事訪問。李強表示，中方願同東帝汶深化多邊領域溝通協調，加強氣候政策交流合作，支持東帝汶早日加入東盟組織，共同為促進地區和平穩定、發展繁榮作出積極貢獻。



國務院總理李強7月28日會見到訪的東帝汶總統奧爾塔（Jose Ramos Horta）。（央視截圖）

李強指出，雙方要深入對接發展戰略，不斷深化務實合作，為各自現代化建設注入更多動力。中方願同東帝汶在高質量共建「一帶一路」框架下加強基礎設施、互聯互通等合作，拓展農漁業、水利、減貧、旅遊、地方等更廣泛領域互利合作，幫助東帝汶持續提升自主發展能力。中方願進口東帝汶更多優質產品，鼓勵更多中國企業到東帝汶投資。

國務院總理李強7月28日會見到訪的東帝汶總統奧爾塔（Jose Ramos Horta）。（央視截圖）

奧爾塔表示，中國是最早同東帝汶建立外交關係的國家，感謝中方長期以來對東帝汶的堅定支持，也感謝中方支持東帝汶加入東盟和世貿組織。東帝汶支持並積極參與共建「一帶一路」這一非凡的願景，歡迎中國企業赴東帝汶投資，希同中方深化基礎設施建設、醫療衛生等領域合作，推動兩國全面戰略夥伴關係進一步提質升級。