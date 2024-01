東帝汶獲澳洲提供2.5億元升級警務工作

澳洲國際發展和太平洋事務部長康羅伊(Pacific Pat Conroy)訪問東帝汶和瑙魯。澳洲將斥資2,300萬美元(2.5億港元)支持東帝汶的警務工作,讓提升它的救災和技術能力。有西方媒體認為,澳洲想以此抗衡中國在區內影響力。



康羅伊29日抵達東帝汶並會見總理古斯芒(Xanana Gusmão)及一眾官員。

他在行程中宣布有關決定。他說,這筆款項是用於延續兩國自20年前開始的警務夥伴關係。

有西方媒體認為澳洲憂慮中國與太平洋島國關係變得緊密,想以此抗衡中國在區內影響力。東帝汶2023年月9與中國建立全面戰略夥伴關係。

瑙魯2024年1月15日宣布與台灣斷交,圖為當地風景圖(FB@The Government of the Republic of Nauru)