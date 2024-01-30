東帝汶獲澳洲提供2.5億元升級警務工作

澳洲國際發展和太平洋事務部長康羅伊（Pacific Pat Conroy）訪問東帝汶和瑙魯。澳洲將斥資2,300萬美元（2.5億港元）支持東帝汶的警務工作，讓提升它的救災和技術能力。有西方媒體認為，澳洲想以此抗衡中國在區內影響力。



康羅伊29日抵達東帝汶並會見總理古斯芒（Xanana Gusmão）及一眾官員。

他在行程中宣布有關決定。他說，這筆款項是用於延續兩國自20年前開始的警務夥伴關係。

有西方媒體認為澳洲憂慮中國與太平洋島國關係變得緊密，想以此抗衡中國在區內影響力。東帝汶2023年月9與中國建立全面戰略夥伴關係。

瑙魯2024年1月15日宣布與台灣斷交，圖為當地風景圖（FB@The Government of the Republic of Nauru）

康羅伊30日轉往1月15日與台北「斷交」、與北京建交的太平洋島國瑙魯進行訪問。他稱澳洲仍是東帝汶和瑙魯的最大發展夥伴。

中國駐澳洲大使肖千1月17日在坎培拉稱，太平洋島國對與中國建立政治關係、向中國市場銷售產品及在基礎設施建設和維護社會秩序方面獲得中國的幫助感興趣。中國希望與太平洋島國建立關係，但不尋求在該地區採取軍事戰略。

他稱澳洲無需要對中國在太平洋島國地區日益增長的聯繫感到焦慮。

肖千同時指出，中國和澳洲應該發展防務關係，例如進行軍事對話、聯合演習和培訓等。