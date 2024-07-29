以黎衝突｜內塔尼亞胡獲授權決定反擊真主黨時機 賀錦麗重申挺以
撰文：蕭通
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以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的辦公室7月28日表示，安全內閣會議已經結束，成員已授權總理和國防部長，以決定以色列對黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的反擊類型和時機。真主黨被指前一天向戈蘭高地發射火箭彈，造成 兒童在內的12人死亡，但真主黨予以否認。
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副總統賀錦麗（Kamala Harris）的國家安全顧問Phil Gordon 表示，賀錦麗已聽取情況通報，並密切關注事態發展。她譴責這次可怕的襲擊，並對所有死傷者表示哀悼，認為以色列的安全繼續面臨嚴重威脅，她對維護以色列安全的支持堅定不移。
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）同日表示，不希望看到以黎邊境衝突升級，但重申美國對以色列的支持。白宮表示，華盛頓正在制定外交解決方案，尋求化解以色列和黎巴嫩之間的衝突。
另外，美國、卡塔爾和埃及繼續尋求調解加沙爭端。但以色列和哈馬斯始終未能達成協議。
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