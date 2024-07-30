英國新財相預告大削135億鎊支出　將檢討重建醫院及停部份福利

英國新任財政大臣李韻晴（Rachel Reeves）7月29日向國會公布財政評估報告，未來兩年將削減超過135億英鎊（約1350億港元）的支出，以彌補220億英鎊（約2200億港元）的財赤問題。



英國新任政府指前朝遺留的財赤嚴重。圖為2024 年7月27 日，英國民眾在倫敦參加右翼組織抗議活動。（Reuters）

稱需作「艱難決定」以防赤字激增

李韻晴表示，將於10月30日提交一份完整預算，也是新工黨政府的第一份預算，並表示其中將包括進一步的「艱難決定」，包括稅收方面。李韻晴表示，當中將包括一套不可談判的財政規則。

路透社報道，外界懷疑或為未來加稅鋪路。李韻晴則強調，她打算恪守黨派競選承諾，不提高所得稅、增值稅和其他主要稅種的稅率。

李韻晴指責，前保守黨政府隱瞞真實財政狀況，並表示她有需要做出艱難決定，進一步節省年度開支。防止今年預算赤字激增25%。她向國會表示，這種超支水準是不可持續，如果不加以控制，將對經濟穩定構成風險。

圖為2024年7月25日，英國新任首相施紀賢（Keir Starmer）訪問英國柴郡的工程公司並發表演說。（Reuters）

阻高收入退休者領暖氣補貼

她計劃削減一系列修建道路和鐵路的項目，並表示政府將檢討重建醫院的計劃。此外，她將阻止高收入退休金領取者，每年領取暖氣補貼。

不過，新政府也接受了增加教師和醫護人員等人員加薪的獨立建議，耗資90億英鎊。

工黨在7月4日以壓倒性當選，上台後前3星期的大部份時間都在強調，所有前朝公共政策領域的情況，都比預期糟糕。

李韻晴指責，前政府為國民給予虛假希望，他們承諾的解決方案永遠無法實現，道路永遠不會修建，公共交通及醫療永遠不會改善。

圖為2024年7月5日，英國前財政大臣侯俊偉（Jeremy Hunt）在選舉翌日發表講話。（Reuters）

保守黨質疑為加稅鋪路

保守黨駁斥了她的指控，認為是工黨提高稅收的藉口。前財政大臣侯俊偉（Jeremy Hunt，又稱亨特）稱，李韻晴想將加稅和取消福利歸咎於保守黨，路透社指出，部份經濟學家也認為，工黨應在上任前就預見財政壓力。