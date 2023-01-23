金正恩倘有事誰掌權？美智庫推算金與正最有機會　金主愛未到時候

自從朝鮮（北韓）最高領導人金正恩2022年11月18日帶著二女兒金主愛前往平壤順安視察洲際彈道飛彈（ICBM）火星-17型試射後，外界紛紛推測金正恩是否將金主愛視為下一代的政權接班人。不過，美國華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）則認為，一旦金正恩發生什麼事，則其胞妹金與正掌權的機率頗高。



根據《韓聯社》，美國華府智庫戰略與國際問題研究中心（CSIS）分析，一旦金正恩因健康等因素突然身亡，則其胞妹、朝鮮勞動黨第一副部長金與正最有可能從金正恩手中和平轉移政權，因為金正恩的子女目前尚未成年，且朝鮮政治體制相對來說非常穩固，因此當金正恩發生變故，則內部發生動亂的可能性較小。

美國威爾遜國際學者中心亞洲局長Sue Mi Terry（韓國名為金秀美，김수미）於當地時間1月5日在CSIS主導的線上講座談到，「無論金正恩發生何事，我認為不太有可能出現混亂、甚至是體制崩潰（指政權垮台）。若金正恩發生變故，我認為金與正獲得權力轉移的機率頗高。」

北韓朝鮮勞動黨副部長金與正。（Source：Gettyimages）

她表示，金與正至少從2014年起就開始掌握實權，她不僅是金正恩的胞妹、同時也是朝鮮國內權力的第2把交椅。以目前來看，一旦金正恩出現何種變故，則道理上金與正接班的可能性極大。金正恩的長子或長女若要接班，則至少須等到2030年成年以後。而金正恩若是幾年後才身亡，則其3名子女的其中一人也有機會上台。

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她也提到，實權者的接班問題恐怕會成為影響北韓政治體制的變數，「一旦北韓政治體制開始不穩固，這絕非是因軍事政變或民變而起，而是因為最高權力的轉移出現失敗。」

北韓金正恩帶著二女兒金主愛在「火星-17型」飛彈發射車前亮相，與軍方拍攝紀念合照。（Source：reuters）

美國傳統基金會研究專員Bruce Klingner（克林納）則表示，金正恩的二女兒金主愛若想將雙手觸及至核武按鈕，則還需要用來墊腳電話簿（暗示金主愛尚未長大成人），因此目前被排除在接班第一順位之外，「北韓國內並未存在反對派，因此就算金正恩突然逝世，接班工作也會按照秩序順利完成。」Bruce Klingner 預估，「因此，金與正在此可能被列為接班繼承的第一順位，就算金正恩死亡，在政策上也無太大變化。」

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美國東亞學者、南韓首爾延世大學歷史學教授 John Delury（德勒里）則將分析焦點着重在金主愛身上，「就像金正恩雖然不是長子，卻因為被認為是最有能力的兒子而成為接班人，若金主愛被證明是最有能力的子女，則至少她不會被排除接班人競爭順位之外。」

John Delury 分析金正恩帶着金主愛在鏡頭前亮相的3大理由：1. 與報道不相符，金正恩膝下並沒有兒子 2. 金正恩以保護兒子為目的 3. 金主愛比兒子更優秀。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】