美媒：金正恩傳沒兒子　「朝鮮公主」金朱愛或是繼承人

朝鮮領導人金正恩多次攜同女兒金朱愛（又譯金主愛或金珠愛）公開亮相，引發金正恩可能沒有兒子、金朱愛或許是朝鮮繼承人的揣測。



金正恩在瑞士留學時的好友、瑞士廚師米卡埃洛（João Micaelo）向美國自由亞洲電台（RFA*）說：「聽說生了女兒，但沒聽說過（關於兒子的事情）。」RFA是在5月26日發布米卡埃洛的訪問內容。

金正恩曾在瑞士留學九年。米卡埃洛是金正恩從1998年至2000年在瑞士伯爾尼的一所國際學校留學時最好的朋友。當時，金正恩以「朴雲」的化名假扮為朝鮮駐瑞士大使館職員的孩子上學，但他回朝鮮時向米卡埃洛坦言自己其實是朝鮮領導人金正日的兒子。兩人之後失去聯繫，直到金正恩執政後的2012年和2013年，米卡埃洛受邀訪朝見了金正恩。

米卡埃洛說，第一次到朝鮮時，還與金正恩夫人李雪主見了面。而且，從金正恩聽到「妻子懷孕」的消息。

但他第二年再訪朝時，沒見到李雪主。他說：「聽說生了女兒，但沒聽說過（關於兒子的事情）。」

米卡埃洛是在金朱愛出生之前的2012年，以及被推測為出生年份的2013年，親自與金正恩見過面為數不多的外國人。

*註：自由亞洲電台（Radio Free Asia，RFA）於1996年成立。電台自稱經美國國會授權成立，以及是由美國國際媒體署（USAGM）資助的私營非營利性新聞機構。它自稱並非美國政府機構，員工也不是美國聯邦或政府僱員。

RFA自稱其目的是為亞洲聽眾播放廣播節目和發布網上新聞、訊息和評論。它的服務提供新聞及評論，使命是向媒體環境差、對新聞自由和言論自由的保護有限的亞洲國家提供不經審查的報道。

圖為NBA前球星洛文2013年2月28日到訪朝鮮平壤，與金正恩會面。（路透社）

此外，一個不願具名的西方人士也向RFA說：「雖然同一時期見到了金正恩，但從未聽說過有關兒子的事情。」

美國智庫CAN公司朝鮮問題專家高斯（Ken Gause）說：「不排除金正恩沒有兒子的可能性。多次訪朝的美國職業籃球（NBA）前球星洛文（Dennis Rodman）說，2012年到朝鮮元山見金正恩時，包括同父異母的姐姐金雪松在內，他見到很多家人，但沒有看過金正恩的兒子。」 「朱愛」這個名字，其實也是洛文訪朝返國後說，他抱過金正恩夫婦的女兒才被外界熟知。

高斯說：「從金正恩經常公開朱愛，也很保護她，這一點來看，她看起來像是第一個孩子。以這些訊息為基礎，我認為金正恩可能沒有兒子。如果有，兒子年齡就很小，也不排除兒子的健康問題，對外保密。」

針對金正恩的子女問題，韓國政府的態度也略有改變。

韓國統一研究院院長高有煥5月26日稱，依他個人所見，金朱愛是朝鮮領袖金正恩長女的可能性較大。

然而，韓國統一部高官說：「金正恩時隔28天公開亮相，又攜同女兒金朱愛，我個人猜測，或沒有長子。」

圖為朝鮮2023年4月13日最高領導人金正恩與女兒金朱愛觀看試射新型「火星18」型固體燃料洲際彈道導彈（ICBM）。（朝中社）

金朱愛是「真命天女」？

（編按：金朱愛2022年11月首次亮相後，頻頻隨父現身軍事現場指導活動，外界更多次傳出她是他「欽點」接班人。韓媒5月26日引述專家稱，金正恩現時或僅在為她接班鋪路。

韓聯社26日引述高有煥稱，金正恩可能並未將金朱愛視為正式繼任者，現時僅在為此鋪路，並非正視她為接班人。

他稱，金朱愛是否接班人，要有待正式公布才能確認，但可認為她已位列候選名單。

高有煥稱，金正恩頻繁帶同女兒露面，類似之前的「金日成-金正日模式」。已故朝鮮第二代領導人金正日正式成為接班人之前，很早就參與軍事指導活動，並在1964年大學畢業後進入政治局工作，直至金日成離世。

朝鮮政府2022年11月19日對外提供首度公布金正恩帶金朱愛視察火星-17型導彈11月18日試射的照片，此後公開亮相次數增加。有聲音認為這是朝鮮為金家第4代接班做準備。）

（編按：《每日朝鮮》（Daily NK）10日報道稱，金朱愛在成為正式繼任人仍有不少障礙，推測金正恩多次帶她現身公開場合，是為確立領導人繼承制度奠定基礎，而這一制度現時仍在不斷變化。

進行有關報道的Daily NK是韓國的一份網上報刊，總部設在首爾，至少部份經營者是脫北者。它通過網上、西方遊客、脫北者以及消息人士報告在朝鮮的新聞進行報道。網站在美國、歐洲及韓國都有職員。它的行政總裁是Chad O’Carroll，是一名專門從事報道及研究朝鮮事務的記者。他以韓國首爾為基地。）

本文獲《聯合早報》授權轉載

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