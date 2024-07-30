巴黎奧運｜選手村=性愛天堂？美女選手Tinder實測　結果出人意料

2024年巴黎奧運除了各國賽事成績受矚目，選手的私生活也成為討論焦點。



美國隊女選手因好奇，親自下載交友軟體「Tinder」實測（Tiktok@happydelly）

美國隊女選手因好奇，親自下載交友軟體「Tinder」實測（Tiktok@happydelly）

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巴黎奧運為倡導安全性愛，主辦方提供運動員23萬個免費保險套和1萬個口腔保護膜，但外傳有選手在賽事期間下載交友軟體，讓選手村宛如性愛天堂。美國隊則有一名女選手因為好奇，親自下載交友軟體「Tinder」實測，結果超意外。

奧運美國隊賽艇女選手Emily Delleman在TikTok分享一段影片，透露自己參與巴黎奧運的心得，並提到，有次她練習完躺在選手村紙板床上休息時，在TikTok上看到許多女網友呼籲，快把Tinder位置改在選手村，這樣就有機會和運動員配對。

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Delleman在好奇之下，重新下載原本已解除安裝的交友軟體Tinder，原本以為能在夢幻的巴黎結識帥哥選手，興奮值飆超高，但她滑了一陣子，卻沒有看到任何奧運選手。Delleman以為是自己定位不準確，再將範圍縮至選手村1公里內，結果只找到2位男運動員，讓她大失所望。

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這部影片在短短3天爆紅，吸引超過3百萬點閱，網民見狀紛紛留言安慰，

「選手村可能比較困難」

「女孩別在Tinder找了，到選手村外繞繞吧」

「時候還早，等到第一週大家都比賽完就有機會了」

「好想看選手村紀錄片，一定很精采」

「你光是在選手村內，就已經贏大部份的女孩了」



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【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】