巴黎奧運｜游泳賽事高手雲集　為什麼必須有救生員當值？

不論是奧運或各式大小賽事，在一眾泳手競技的比賽泳池旁，總會有救生員當值，不少觀眾都對此感到疑惑。以往網上曾流傳一張奧運救生員迷因圖，笑指當自覺目前工作毫無意義時，不如想想奧運會泳池旁的救生員。美國有救生員為他的工作辯護，指當值救生員並非毫無意義，更指曾多次在美國奧運游泳選拔賽時下水救人。



【巴黎奧運/奧運會/奧運金牌/游泳/香港運動員/港隊/巴黎奧運2024/ 獎牌/游泳決賽 / 200米自由泳】香港飛魚何詩蓓繼上屆奧運勇奪2面銀牌，在今屆巴黎奧運率先拿下200米自由泳銅牌、個人第3面奧運獎牌。能參加奧運，都是各地一等一泳手，既然如此，為何賽場仍須按需求安排救生員當值？

網上流傳有關奧運游泳賽事救生員的迷因圖：

連續4屆參與美國奧運選拔賽的義務救生員James Meyers受訪時表示，通常比賽期間會有外來團體在空檔時間使用泳池，救生員需負責他們的安全。所以在美國的北京、倫敦及里約奧運游泳選拔賽期間，他都曾下水救人。但東京奧運選拔因疫情緣故，禁止外人進入才能輕鬆收工。

James Meyers透露，負責奧運游泳選拔賽的救生員須接受不同的急救醫療訓練，學會在傷者無法離開泳池時如何緊急處理。

邁耶斯形容救生員的角色有點像消防員，不希望需要出動，因為若觀眾看到救生員，通常等於有緊急事態發生。

2024年7月25日，法國巴黎奧運舉行前夕，游泳選手在巴黎拉德芳斯體育場（La Défense Arena）內的游泳池進行訓練。（Getty）

James Meyers指所有美國奧運選拔賽的救生員都是義工，原本任職各行各業包括商界及護士等。

James Meyers亦指，義務救生員的福利其實不錯，除了能在場邊見證頂級選手較量及打破記錄外，亦可在後台向運動員索取簽名。