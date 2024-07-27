奧運選手村無冷氣：泰女叫救命、港隊成員半裸　法國人堅持什麼？

巴黎奧運村上周正式開幕，並相繼迎來各國運動員入住，最受外界關注的必然是冷氣機問題。今屆奧運主打環保、減碳，矢志打造現代史上第一屆碳中和奧運，冀成為全球暖化的環保典範，賽會原先更表明不會為選手村的7,000個房間安裝冷氣。



然而，不少運動員紛紛抱怨巴黎的高溫難受，在多國代表團的強烈要求下，奧組委最終妥協「跪低」，宣布並為選手村訂購約2,500部冷氣，供逾三分之一房間使用……



位於巴黎北部的選手村，最多可容納將近1.45萬人，其中包括9,000名運動員。選手村的運動員公寓中並沒有安裝冷氣，但大多數公寓的朝向設置為遮擋窗戶免受陽光照射；大會還在地板下建造了迷宮般的管道，這些管道連接地下井，透過經冷卻的凍水在建築物中循環，從而冷卻每個房間。此外，奧運村內廣設花園、多種樹木，旨在進一步降低周邊環境和室內的氣溫。巴黎市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）堅稱，各國運動員將會感到「非常舒服」。

賽會不安裝冷氣機的決定，多少源於其作為當今氣候變化的元兇之一。根據多個國際機構和環保組織維護的數據，這一許多家庭必備的電器佔全球每年溫室氣體排放量的 5至10%。除非減少使用，否則其整體碳足跡預計在未來幾年將會增加，至2050 年有可能會增加一倍。

巴黎奧委會原先表明不會為選手村的7,000個房間安裝冷氣。(Reuters)

為減少溫室氣體排放量，奧組委將重點放在改建現有設施而非新建場館，以減少建築施工中水泥的使用量和二氧化碳的排放；賽會還會放棄柴油發電機，轉而使用再生能源。 此外，大會亦要求前往比賽場地的車輛不得開啟空調，食物菜單也盡量減少烹調過程中的二氧化碳排放，連座椅亦由回收塑膠製成。

「有人或會在到達目的地前暈倒……」

然而，對於不裝冷氣機的決定，許多國家的運動員似乎並不賣帳。在7月份巴黎夏季的炎熱天氣下，連日來抵埗的各國運動員大多感覺難受、不時叫苦連天。其中，泰國乒乓球女單選手奧拉旺（Orawan Paranang）在IG上發布坐在來往賽場的旅遊巴影片，她表示：「五個人坐在一起都這麼熱了，如果整架車都坐滿，可能有人會在到達目的地之前暈倒吧。」

奧拉旺（Orawan Paranang）在IG上發布坐在來往賽場的旅遊巴影片，抱怨氣溫太熱。(網上截圖)

其隊友瑾妮帕（Jinnipa Sawettabut）也抱怨夏天的巴黎太熱，而且旅遊巴不開冷氣。她經過中國隊宿舍時羨慕地說：「聽說中國隊帶了冷氣和廚師，真想去中國隊宿舍涼快一下，吃個豆角燜麵。」

不過，中國體育代表團日前召開記者會，澄清團隊並未自備冷氣和床墊到巴黎，秘書長張新更強調：「中國運動員不是溫室的花朵，可以主動克服各種的困難。」他補充，奧運村內有移動冷氣租賃服務，代表團會根據天氣情況考慮是否租用。

事實上，除了少數國家如德國、瑞典支持無冷氣奧運，主動配合透過地熱系統以及過濾器、百葉窗和風扇等其他簡單機制來應對高溫天氣外，許多國家如美國、加拿大、巴西、英國、意大利、澳洲、日本等，卻表明將為選手們向奧組委租用冷氣機或自行配備便攜式冷氣機。

澳洲奧委會首席執行官Matt Carroll曾表示：「我們可以理解不使用冷氣減少碳排放的理念，但這是一場高水平的奧運比賽，不是去路邊野餐。」具體來說，睡眠是他們主要考慮因素，許多運動員擔心太熱會影響睡眠，導致在比賽中變得虛弱或頭暈，又或因此而有所分心。

不少國家的代表團已自行配備便攜式冷氣機。(Reuters)

為冷氣而煩惱，法國人理解不能？

儘管外界有不少人對巴黎奧運不裝冷氣的決定冷嘲熱諷，但其實從法國人的角度而言，或許他們真的不明白為什麼多國代表對此會有這麼大的反應。

有看過Netflix大熱劇集《Emily in Paris》的觀眾或許記得有這樣的一幕，Emily 的法國同事曾經作出解釋：「冷氣在巴黎並不常見，冷氣很不自然、很做作，也很美國。」、「冷氣對你不好，我們生來就是要感受季節變化的，你就不能接受自然嗎？你一定要掌控所有事嗎？」這多少反映了法國人對冷氣的看法，就是他們真的認為冷氣機真的「沒有必要」。

對法國人來說，他們或許真的不明白為什麼對冷氣如此關心？(Reuters)

在法國，只有約四份之一的家庭裝有冷氣，基本上全國氣候長年溫和，真正的夏天集中在 7、8 月，一年只有幾個星期的溫度超過 30 度，且日夜溫差大，而熱浪也是近年才有的事。由於許多法國人傾向在最熱的這段時間出外度假，故為了一年很短暫的熱天安裝冷氣機似乎的確「不太化算」。

此外，法國許多建築是石砌、磚造建築，這類建築有冬暖夏涼的特性，對熱的隔絕效果良好，而法國人也想用冷氣機破壞優美的建築外牆。還有一個比較實際的問題，就是冷氣機和電費本來在歐洲已經非常昂貴，加上受俄烏戰爭產生的能源危機影響更是雪上加霜。這大概解釋了安裝冷氣對他們而言，無疑是一件很遙遠的事。

有專家亦指，今次的爭議其實反映了現代人過於依賴冷氣機的情況，人類其實有在大自然中調節體溫的能力。