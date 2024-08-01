BBC前新聞主播藏兒童不雅照片　承認3項控罪或被判囚

英國廣播公司（BBC）著名前主播愛德華茲（Huw Edwards）7月31日出庭，就持有兒童不雅照片，承認3項製作兒童不雅照片罪。他承認擁有41張兒童不雅圖片，指是由一名已被定罪的戀童者透過 WhatsApp發送給他。



+ 1

愛德華茲的律師Philip Evans KC強調，愛德華茲承認的指控僅涉及通過WhatsApp收到的圖片。「案中沒有任何證據顯示，愛德華茲以任何方式製作圖像。」

愛德華茲過去20年間在英國家喻戶曉。他負責報道英女王伊利沙伯二世（Elizabeth II）離世的新聞，領導報道選舉、王室婚禮和2012年倫敦奧運會等大事。

愛德華茲在西敏市裁判司署（Westminster Magistrates' Court）承認，2020年12月至2021年8月期間，收到多張兒童不雅照片。當社上宣讀指控時，他平靜地回答了3遍「有罪」。

圖為英國廣播公司（BBC）著名前主播愛德華茲（Huw Edwards）過去主持新聞報道。 (BBC圖片)

有照片兒童料在7歲至9歲之間

檢察官在聆訊時指出，一名男子通過WhatsApp向愛德華茲發送了總共377張色情圖片，41張屬於兒童的不雅且非法的圖片。當中7張情節最嚴重，有2張的兒童料在7歲至9歲之間。

檢方表示，愛德華茲雖曾向男子稱「不要向他發送非法圖片」，但雙方聊天仍在繼續，之後改為收到合法的色情圖片。

法官Paul Goldspring宣布，將於9月16日判刑，並會考慮立即監禁等所有選擇。

BBC發聲明稱對庭上公布的細節感到震驚，強調絕不容忍這種令人憎惡的行為， 並證實去年11月得知，愛德華茲因涉及嚴重犯罪被捕及獲准保釋。當時他已被停職，但保持支薪，至今年4月根據「醫療建議」離任。