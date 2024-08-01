日本靜岡縣一家3人遭亂刀斬死　老婦死前指證他行兇　警火速拘捕

日本靜岡縣日前發生一寫倫常慘案。一對80歲的夫妻及其約50歲的二女兒，遭犯人亂刀砍擊倒地，身上多處刀傷，血泊流淌於房間各處。警方趕到現場後，發現三名被害者已倒臥血泊中，其中一名被害者在警方到達時仍有一口氣，她告訴警方疑犯為自己的孫子後，警方依據該線索對8旬夫妻的27歲孫子片山宏一發出全國通緝令，最終於7月30日晚間抓捕到疑犯。



日本靜岡縣一對80歲的夫妻及其約50歲的二女兒，遭犯人亂刀砍擊倒地，身上多處刀傷，三人最終皆傷重不治。（YouTube截圖 / TBS NEWS）

根據日本放送協會（NHK）報道，遭殺害的被害者分別為：澀谷昭一（87歲）、妻子澀谷育子（81歲）及二女兒澀谷留美子（52歲）。事件發生在7月28日下午2時30分左右，靜岡縣菊川市的民宅內，住戶8旬夫妻及52歲女兒遭亂刀砍擊，身上多處刀傷，皆臥於血泊中。其中，81歲婦人澀谷育子在警方到達現場時仍留有一口氣，她告訴警方疑犯是自己的孫子，且在事發後「徒步逃走了。」令人遺憾的是，3名被害人送醫後皆確認不治。

81歲婦人澀谷育子在警方到達現場時仍留有一口氣，她告訴警方疑犯是自己的孫子，且在事發後「徒步逃走了。」（YouTube截圖 / @日テレNEWS）

遭殺害的被害者分別為：澀谷正一（87歲）、妻子澀谷育子（81歲）及他們的二女兒澀谷留美子。（52歲）。（YouTube截圖／@TBS NEWS）

警方收到婦女的線索後，鎖定孫子片山宏一（27歲）在襲擊三人後逃亡，隨即對片山宏一發出全國通緝令。最終，警方於香港時間7月30日晚上6點左右，在鳥取市內找到並拘留了疑犯。

當地警方於7月30日，在鳥取市內找到並拘留了疑犯片山宏一。（YouTube截圖 / @SBS）

根據警方說法，疑犯用刀刃傷害自己腹部後被送往醫院，雖沒有生命危險，但警方計劃在其傷勢恢復後，以謀殺罪對其進行逮捕。事後調查發現，片山宏一在事件發生時着黑色衣物，但於事後更換衣物，並利用新幹線等交通工具從JR掛川車站逃往鳥取市。

對於整起事件，片山宏一已向警方承認了自己犯下的罪行，目前正詳細調查事件的所有細節。

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