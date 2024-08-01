哈馬斯領袖遭暗殺　中方批肆意踐踏《聯合國憲章》基本原則

中國常駐聯合國代表傅聰在聯合國安理會中東局勢緊急公開會上發言時表示，中方堅決反對並強烈譴責對哈馬斯領袖哈尼亞（Ismail Haniyeh）的暗殺，這是對和平努力的公然破壞。



中國常駐聯合國代表傅聰在會上發言時表示，中方堅決反對並強烈譴責對哈尼亞的暗殺。這是對和平努力的公然破壞，也是對尊重各國主權和領土完整這一《聯合國憲章》基本原則的肆意踐踏。中方對這一事件可能導致地區局勢進一步動蕩深感憂慮。

傅聰說，加沙衝突爆發持續已近300天，造成了近4萬人死亡和前所未有的人道災難。安理會第2735號決議通過已經2個多月，停火協議談判卻遲遲未能取得進展。與此同時，衝突的外溢效應加速顯現，黎以、敘以、紅海警報頻頻，中東局勢危如累卵，引發國際社會高度關切。

圖為2024年7月31日，伊朗德黑蘭民眾舉行反以色列集會，悼念被暗殺的哈馬斯領導人哈尼亞（IsmailHaniyeh）。（Majid Asgaripour/WANA via REUTERS）

傅聰指出，面對嚴峻形勢，當事方應該順應國際社會停火止戰的呼聲，全面執行安理會決議，積極配合支持國際斡旋努力，為推動局勢降溫、恢復地區和平安寧採取切實行動。而不是一意孤行，不斷採取挑釁冒險行動，刺激事態持續升級。中方對近期發生的一系列不負責任的行為，包括以色列對巴魯特南部的襲擊，表示強烈反對和譴責。

傅聰表示，中方重申，軍事手段和濫用武力不是解決問題的出路，只會導致更大的危機。中東局勢持續惡化的直接原因在於加沙停火止戰一直無法得到落實，中方敦促所有各方順應國際社會壓倒性共識，共同推動立即停火、拯救生命、緩解災難，遏制衝突外溢。中方敦促以色列全面落實安理會有關決議，立即停止在加沙的一切軍事行動，立即停止對加沙民眾的集體懲罰。有重要影響的國家應加大對當事方的施壓勸說力度，切實為平息加沙戰火作出真誠努力。