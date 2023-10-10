哈馬斯神秘主腦戴夫：遭暗殺5次致獨眼+斷手　妻兒被以軍炸死

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）7日派遣槍手潛入以色列發動突襲，同時還在加沙朝以色列發射5000枚火箭彈，導致以巴爆發近幾十年來最血腥衝突。



如今媒體爆料，掀起這場腥風血雨的神秘人物是在5次暗殺中倖存下來的哈馬斯軍事領袖戴夫（Mohammed Deif），而他也是以色列的頭號通緝犯。

7個月大兒子在加沙家中遭以軍炸死 5度遇刺致傷殘仍活下來（點圖了解更多）：

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綜合英媒報道，現年58歲的戴夫是哈馬斯分支卡桑旅（al-Qassam Brigades，又譯卡薩姆旅）的最高軍事指揮官。

他自1990年加入哈馬斯，並在2002年開始領導卡薩姆旅後，就一直操盤哈馬斯軍事行動，還因策劃殺害以色列士兵與平民，而成為以色列的「頭號通緝犯」，並被美國國務院列入「特別指定的全球恐怖份子」（SDGTs）的名單。

在過去20年中，戴夫經歷了5次以軍的刺殺，但也因此一眼失明、一隻手被炸斷，被迫以輪椅代步。

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2014年，以色列與哈馬斯在開羅的和談破局後，哈馬斯朝特拉維夫和耶路撒冷發射了140多枚火箭彈，而以色列則在8月19日晚間轟炸戴夫位於加沙的住宅，導致這棟6層樓高的房子被夷平，他27歲的妻子和只有7個月大的兒子當場喪命。

為了躲避追殺，戴夫常年躲在加沙地底的安全屋裡，而他被流露在外的照片也只有2張，但這絲毫不影響他崇高的指揮官地位。一旦無線電傳來他的聲音，大家就做好了戰鬥的準備。

日前，他對外公布一段錄音，敦促巴勒斯坦人「拆除圍牆、驅逐佔領者」；不久後，無數哈馬斯戰士便瘋湧至以色列，屠殺以色列男女老幼。

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加沙阿茲哈爾大學政治學教授阿布薩達（Mkhaimar Abusada）表示，無論在哈馬斯或是巴勒斯坦的人心中，戴夫都像是「神一般的存在」，並受到高度尊重，「但可怕的是，這個人就和賓拉登（Osama bin Laden）一樣，是一個恐怖的殺人狂魔」。

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